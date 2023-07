Ator “aposentado” de ‘Game of Thrones’ assume novo papel em que parece irreconhecível

Jack Gleeson, que interpretou o Rei Joffrey Baratheon em Game of Thrones, está estrelando um novo papel. A BBC anunciou que uma nova série está chegando à rede chamada ‘Os Cinco’ e Gleeson está tirando o pó de suas habilidades de atuação para isso.

Em sua página do Twitter, a BBC mostrou uma primeira olhada na série, incluindo uma foto de Gleeson. O intérprete de Rei Joffrey desta vez fará um personagem chamado Wentworth. Embora ainda não haja detalhes sobre seu personagem, a foto nos mostra que está por vir um vilão icônico. Sério, basta olhar para o bigode, que o torna praticamente irreconhecível.

📢 BBC announces the much-anticipated cast of The Famous Five with first look images



Read more ➡️ https://t.co/a9zdmOAggt pic.twitter.com/ptgi0ZupOo — BBC Press Office (@bbcpress) July 26, 2023

Depois de Game of Thrones, a estrela se afastou da atuação e só voltou em 2020 quando ele começou a fazer pequenos papéis em uma minissérie da BBC chamada Out of Her Mind e projetos de teatro como Bears in Space. Este será seu primeiro grande papel desde que a série famosa da HBO terminou em 2014.

Na época, quando perguntado por que ele estava em um hiato, ele disse à Entertainment Weekly: “Eu atuo desde os 8 anos. Simplesmente parei de gostar tanto quanto costumava. E agora há a perspectiva de fazer isso por um viver, enquanto até agora era sempre algo que eu fazia para me divertir com meus amigos, ou no verão para me divertir. Eu gostava. Quando você ganha a vida com algo, isso muda seu relacionamento com isso. Não é como se eu odiasse isso, simplesmente não é o que eu quero fazer”.

A série ‘Os Cinco’ seguirá cinco jovens amigos enquanto eles encontram “aventuras traiçoeiras e cheias de ação, mistérios notáveis, perigos incomparáveis e segredos surpreendentes”, de acordo com o comunicado à imprensa. Este novo projeto é baseado nos romances infantis de mesmo nome da autora Enid Blyton. O elenco também incluirá Ann Akinjirin (Moon Knight, I May Destroy You), James Lance (Ted Lasso) e Diana Quick (Father Brown).

Leia também: