As razões sombrias por trás da cabeça raspada de Sinéad O’Connor

Sinéad O’Connor, a lendária cantora irlandesa conhecida principalmente pelo sucesso “Nothing Compares 2 U”, morreu aos 56 anos , 18 meses depois que seu filho Shane morreu aos 17 anos.

Ela sofreu a perda de seu filho em janeiro de 2022 e escreveu sobre o ocorrido homenageando o adolescente.

“Meu lindo filho, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, a própria luz da minha vida, decidiu terminar sua luta terrena hoje e agora está com Deus. Que ele descanse em paz e que ninguém siga seu exemplo. Meu bebê. Eu te amo muito. Por favor, fique em paz”, disse na época.

A família da cantora nascida em Dublin divulgou um comunicado em 26 de julho de 2023 confirmando a notícia de sua morte à RTE e ao The Irish Times, que dizia: ‘É com grande tristeza que anunciamos a morte de nossa amada Sinead. Sua família e amigos estão devastados e pediram privacidade neste momento tão difícil”.

Além do talento incomparável, a cabeça raspada de Sinéad O’Connor tornou-se uma parte icônica de sua imagem ao longo dos anos.

De acordo com o Metro Reino Unido, existe uma razão sombria pela qual ela preferia manter sua aparência assim.

A cantora raspou o cabelo pela primeira vez aos 20 anos como uma forma de desafiar os executivos da música que queriam que ela fosse mais feminina.

Ela escolheu manter o cabelo curto pelo resto de sua vida, falando em 2017 sobre seus motivos para fazê-lo.

Durante uma entrevista com o Dr. Phil, ela discutiu abertamente suas lutas com a saúde mental e o suposto abuso que sofreu nas mãos de sua mãe.

“Minha irmã tinha o cabelo ruivo mais bonito, cabelo ruivo glorioso, do tipo que você teria ciúmes. Mas minha mãe enfiou na cabeça que o cabelo da minha irmã era feio, horrível e nojento. E ela começou, quando eu tinha cabelo comprido, ela nos apresentava como sua filha bonita e sua filha feia. E foi por isso que cortei o cabelo. Eu não queria ser bonita. Era perigoso ser bonita porque eu poderia ser estuprada e molestada em todos os lugares”, explicou.

O’Connor acrescentou que a indústria da música também influenciou sua decisão de manter sua aparência andrógina.

“Não queria ser estuprada ou molestada, não queria me vestir como uma menina, não queria ser bonita. Outras garotas batiam em você se você fosse bonita também. Um dia me perguntaram se eu deixaria meu cabelo crescer e usaria saias curtas porque eles queriam me vender minha sexualidade. Eu não queria ser vendida assim. Se eu ia ter sucesso, queria que fosse porque era uma boa musicista”, justificou.

Leia também:

Vídeo que mostra mãe dançando e descendo até o chão em apresentação na escola do filho que explodiu no Tiktok

Vídeo de mãe presenteando filho com mulher dançando e descendo até o chão em festa de aniversário viraliza nas redes