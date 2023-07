“Adaptei a receita da Palmirinha”: Regina Volpato apresenta sua versão, o ‘pirocão’

A apresentadora Regina Volpato arrancou risadas dos internautas que acompanham seu programa na TV Gazeta, o ‘Mulheres’, nesta quarta-feira ao tentar reproduzir uma famosa receita de rosquinha da vovó Palmirinha.

A rosquinha da Palmirinha foi apelidada carinhosamente de ‘piroquinha’, mas durante o preparo da receita Regina errou no formato e não se conteve com o resultado. “Ih, o meu abriu....pirocão”, disse rindo para a culinarista Adriana Rosa, que é responsável pelo prepato das receitas.

O vídeo do “pirocão” foi compartilhado pela própria apresentadora no Twitter. No título, ela escreveu: : “Hoje fizemos a receita que a Palmirinha chamava de ‘piroquinha’, mas eu adaptei.”

Hoje fizemos a receita que a Palmirinha chamava de “piroquinha”, mas eu adaptei ☺️ pic.twitter.com/DKu1HNFuoT — Regina Volpato (@volpato_regina) July 27, 2023

“Morta KAKAKAKAKA PIROCÃO! E falou com gosto, né? Até encheu a boca”, brincou uma seguidora. “Certeza q cê esquece que tá sendo gravada né kkkkkkk”, comentou outra internauta. “É a mandioca, é o pirocão”, escreveu uma das seguidoras.

Regina vive seus últimos dias como apresentadora do programa vespertino da Gazeta. A partir de segunda-feira, ela será substituída por Pamela Domigues e Regiane Tápias.

Pamela participava das reportagens especiais do programa desde 2010 e já é conhecida dos expectadores, e Regiane era responsável pelo ‘Revista da Cidade’, que foi cancelado no mês passado após quase 10 anos na grade da emissora. O horário do programa dela foi negociado para exibição de programação religiosa.

O destino de Regina ainda não está definido, mas bastidores comentam que ela está sendo sondada para voltar para uma emissora onde fez sucesso há 14 anos, apresentando o programa “Casos de Família”.

A decisão de deixar a Tv Gazeta foi da própria apresentadora, que não aceitou a decisão de redução de salário de 20% imposta pela emissora e pediu a rescisão de seu contrato.