“Você é o melhor!” Do hospital onde faz quimioterapia, Simony comemora vitória do Corinthians

Internada em São Paulo para fazer sua penúltima sessão de quimioterapia, a cantora Simony mandou um recado para o meia corintiano Renato Augusto, autor dos dois gols da vitória do Corinthians sobre o rival São Paulo.

“Renato Augosto, eu to aqui no hospital assistindo o jogo do Corinthians, você é o melhor, cara, meu Deus do Céu, sou muito corintiana, nós somos muito corintianos, você arrasou, parabéns Renato Augusto”, disse a cantora em seus stories.

Simony se internou novamente nesta terça-feira para mais uma sessão do tratamento do câncer no intestino, mas segundo ela já está chegando ao fim. “Bom dia! Indo para a penúltima químio”, disse a cantora. A última sessão deve ser feita em agosto.

Os exames mais atuais indicam que Simony já está em remissão da doença, mas apesar de não encontrarem mais focos de câncer no intestino, os médicos optaram por fazer o tratamento até o fim, como havia sido programado desde o início das sessões.

Durante toda trajetória de luta contra a doença, ela compartilhou com seus seguidores seus dias bons e ruins e falou sobre como tudo isso a transformou.

“Essa experiência me transformou e me tornou mais forte. […] Que minha jornada sirva como um lembrete de que somos mais fortes do que podemos imaginar e de que a fé, o amor e a determinação são poderosos aliados na superação de qualquer obstáculo”, disse.

“Hoje, com o câncer em remissão, renasço com uma nova perspectiva de vida. Aprendi a valorizar cada momento, a aproveitar cada instante de forma intensa e agradecer por cada pequena vitória”, concluiu.