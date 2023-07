Spoiler de Terra e Paixão: Saiba quem é a paixão de Rafa Vitti na novela da Globo

Novos personagens começam a entrar em Terra e Paixão, novela que vai ao ar no horário nobre da TV Globo, entre eles está o engenheiro Hélio (Rafa Vitti), que vai dar um novo sentido para a vida de Petra (Debora Ozório).

Devagarinho, o forasteiro chega para trabalhar na cooperativa, mas acaba sendo responsável por abalar o casamento de Petra e Luigi (Rainer Cadete), que já não vive sua melhor fase, afinal, desde que se casou com o italiano ela está triste e não consegue transar com o marido, deixando-o perturbado.

Mas, Hélio consegue acabar com o problema e dá um novo sentido para a filha de Antonio (Tony Ramos), que vai decidir romper com o cafajeste de Terra e Paixão para viver um romance com o personagem vivido pelo marido de Tata Werneck, mas às escondidas.

Terra e Paixão: Casada com Luigi, Petra vai encontrar um novo amor (João Miguel Júnior/Globo)

A partir daí, Petra conseguirá, aos poucos, vencer o seu pavor por sexo e se entrega de corpo e alma para o engenheiro. Enquanto isso, Luigi (Rainer Cadete) segue achando que é o marido dos sonhos e continua traindo a jovem com Anely (Tata Werneck).

Luigi vive momento difícil em Terra e Paixão

Porém, o romance às escondidas de Luigi e Anely pode chegar ao fim em breve, já que ela se mostra consciente da situação e decide se afastar do malandro.

Terra e Paixão: Por Petra, Anely termina romance com Luigi (Divulgação/Globo)

Na cena, ela explica que Petra está em recuperação e que se sente mal por se envolver com ele: “Italiano, acho melhor a gente se afastar. Me deixa em paz, por favor”, pede ela, que é chamada de “gostosa do Pix”.

Neste momento, Luigi diz que foi ela que deu o beijo e não aceita o fim do romance. Mas, a personagem de Tata em Terra e Paixão insiste que é melhor eles ficarem distantes. Mas, como podemos imaginar, eles não devem ficar separados por muito tempo, afinal, um é cúmplice do outro e ambos querem a fortuna da família mais poderosa da trama.

