Reprise de Mulheres de Areia: Para salvar o casamento, Raquel é impulsiva

Reprise de Mulheres de Areia: Raquel tenta acabar com amante, mas recebe ameaças (Reprodução/Globo)

O casamento de Raquel (Gloria Pires) e Marcos (Guilherme Fontes) vai dominar os próximos capítulos da reprise de Mulheres de Areia, no Edição Especial. Mas, desta vez, parece que a vilã vai tomar consciência de que é preciso agir para manter a vida de luxo.

Depois de roubar o verdadeiro amor de Ruth, a megera vai perceber que Marcos não é tão ingênuo e, sabendo que ele está disposto a romper o compromisso firmado em cartório e também na igreja, ela vai procurar Wanderlei (Paulo Betti) para terminar tudo com ele.

Antes do casamento, Raquel provoca Ruth na reprise de Mulheres de Areia (Reprodução/Globo)

Mas, a antagonista de Mulheres de Areia não imagina que será algo tão fácil, já que seu amante sabe muitos segredos e também está de olho na fortuna do protagonista, que já desconfia que está sendo traído e colocou as cartas na mesa sobre o futuro do casamento.

Tudo fica ainda pior quando Clarita (Susana Vieira) e Malu (Vivianne Pasmanter) pegam Raquel muitas vezes ao telefone e suspeitam que algo está acontecendo, mas ela acaba escapando ao dizer que se trata de um assunto diferente daquele que elas imaginam.

Na reprise de Mulheres de Areia, Marcos é confundido com amante de Raquel (Reprodução/Globo)

Raquel vai romper com o amante para viver o seu casamento?

Deixar o amante de lado não será fácil para a vilã de Mulheres de Areia. Em cenas futuras, eles conversam e ela pede para que ele deixe de ficar tão colado. Mas, Wanderlei é osso duro de roer e se justifica.

Em um encontro secreto, ele diz que ligou para Raquel por estar com saudade e que sentiu ciúmes durante o jantar com Marcos. Mas, ela avisa que está preocupada, já que tudo pode acabar, já que o marido está desconfiado.

Paulo Betti interpreta Wanderlei Amaral, amante da gêmea má em Mulheres de Areia (Divulgação/Globo)

Na novela do Edição Especial, a personagem de Gloria Pires avisa que ele precisa esquecer do romance entre eles e que não quer mais receber ligações dele.

Neste momento, Wanderlei fica furioso e diz que não vai desistir facilmente e também que as ligações para a mansão vão continuar: “Você me largou na rua e foi embora sem mais, nem menos. Isso não se faz!”, reclamará o vilão, deixando Raquel irritada.

