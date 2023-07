R$ 59 milhões em três lives: entenda de onde vem fortuna de Virginia Fonseca

No último domingo, 23 de julho, Virginia Fonseca fez uma live de 13h30 de duração em seu perfil para divulgar as promoções da sua marca de produtos de beleza, WePink, e impressionou ao faturar, mais uma vez, R$ 22 milhões.

A influenciadora digital de apenas 24 anos, promoveu a sua marca pela terceira vez no formato de live, somando ao todo em R$ 59 milhões com as três. Na primeira, ela faturou R$ 15 milhões e, na segunda e na terceira, R$ 22 milhões.

Para celebrar, a empresária e sua sócia, Samara Pink, tatuaram os números impressionantes ao lado de seus companheiros, Zé Felipe e Thiago Stabile. Virginia celebrou o momento em suas redes sociais com a legenda: “15+22+22=59MJUST IN LIVE.Ontem fizemos 13h30 de live p sermos mais exatos!!! E mais uma vez faturamos 22 MILHÕES em apenas 13h30. Muita gratidão a todos que participaram com a gente e que confiam na marca!! Continuaremos trabalhando para sempre entregar o melhor para vocês, obrigada por tudo sempre!!!!”.

A fortuna milionária de Virginia Fonseca

A revista Forbes publicou recentemente que a influenciadora já faturou mais de R$ 17 milhões com um dos perfumes de sua marca, três meses após o seu lançamento. Foram cerca de 1.200 frascos do perfume vendidos por dia, totalizando na venda de 110 mil frascos do perfume - até agora.

Em 2022, segundo a própria Virginia, a marca WePink teve um faturamento de R$ 168.599.334,48.

Vale lembrar, que além da WePink, Virginia Fonseca possui outras 19 empresas com outros sócios e que, além disso, ela ganha em publicidade com sua conta no Instagram, que possui mais de 42 milhões de seguidores acompanhando o dia a dia da influenciadora.

