‘Oppenheimer’: sobrevivente da bomba atômica reage ao assistir filme ‘que nunca mais se repita’

Após a estreia de Oppenheimer, um dos filmes mais esperados do ano, as reações dos espectadores e da crítica não demoraram a chegar. O filme de Christopher Nolan conta a história do físico americano Robert Oppenheimer - o homem por trás da criação da bomba atômica.

O longa, que estreou no mesmo dia de Barbie, de Greta Grewig, já caiu no gosto do público, principalmente por atuações impecáveis como a de Cillian Murphy, Mas, como é baseado em uma história real, para algumas pessoas, o filme tem um significado maior.

Yasuaki Yamashita, sobrevivente da bomba atômica de Nagasaki, reage a ‘Oppenheimer’

Yasuaki Yamashita, de 84 anos, foi convidado pela Universal Pictures para assistir ao filme Oppenheimer para compartilhar sua reação sobre o longa. “Enquanto assistia ao filme eu realmente tremia de tristeza, memória e sofrimento. Na cena do teste atômico, comecei a sofrer, não consegui assistir ao filme. Tive que tapar os olhos e comecei a chorar”, confessou o sobrevivente da bomba atômica.

“Mas valeu a pena ver, mesmo com esse sofrimento. Vale a pena ver, especialmente os jovens. Assim, eles se informam sobre o que aconteceu: todo o processo da bomba atômica, inclusive sua consequência”, acrescentou.

Yamashita não imaginava que o que viveu em 9 de agosto de 1945, marcaria a história da humanidade. “Naquele dia, um vizinho passou e disse que um avião misterioso estava sobrevoando a cidade. Então minha mãe me disse: ‘Vamos entrar no abrigo embaixo da casa, por precaução’”, relembrou.

“Ela pegou minha mão e no momento em que entramos na casa houve uma explosão terrível. Já dá para ter uma ideia dessa explosão pelo filme. Era uma luz tremenda. Como se fossem mil raios ao mesmo tempo. Começamos a sentir que as coisas voavam sobre nós, mas de repente o silêncio era total”, continuou o sobrevivente.

Anos depois, na década de 1960, Yasuaki Yamashita se mudou para o México para buscar uma “segunda vida”. Por muitos anos Yamashita manteve seu passado em segredo e apenas em 1995, ele confessou a um amigo que era um sobrevivente da bomba atômica e voltou a tocar no assunto. Desde então, Yasuaki Yamashita tem se concentrado em ser uma das vozes que aumentam a conscientização sobre os riscos das armas nucleares.

“A importância de ver este filme é que as pessoas entendam o que aconteceu para que esta tragédia nunca mais se repita. Se esquecido, isso pode ser repetido. É por isso que acho importante que especialmente os jovens o vejam. Isso nunca pode ser repetido, mas nunca. Ninguém pode sofrer como nós sofremos. Isso pode ser entendido assistindo a este filme”, afirmou.

Oppenheimer, de Christopher Nolan já está disponível nos cinemas.

Leia também: