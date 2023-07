Nothing Compares 2 U: vozes da indústria cantam sucesso de Sineád O’Connor e web resgata vídeos após morte da cantora

Sineád O’Connor recebeu diversas homenagens por meio das redes sociais, após ser divulgada a morte da cantora irlandesa pelo jornal Irish Time, nesta quarta-feira (26). A artista, que já enfrentou uma série de problemas ao longo dos anos, teve seu sucesso resgatado pela web, cantado por outras vozes da indústria da música.

‘Nothing Compares 2 U’ (1990), composição do cantor Prince, ganhou vida e consistência por meio de Sineád O’Connor, um hit que automaticamente é revivido quando se pensa na artista. Nesta quarta-feira (26), a web trouxe vídeos de diversos famosos incluindo a canção em algumas de suas apresentações.

Miley Cyrus, P!nk, a banda Soja, Dinho Ouro Preto e outros famosos incorporaram o hit de O’Connor em algum momento, sendo revivido pelos internautas. Assista aos vídeos:

P!nk cantando ‘Nothing Compares 2 U’ de Sinead O’Connor, uma de suas maiores inspirações. 🥹pic.twitter.com/geCIygh7rX — Info P!nk Brasil (@infopinkbrasil) July 26, 2023

miley cyrus cantando nothing compares 2 u 🤍pic.twitter.com/Reur4cOEKy — endless summer (@milesholy) July 26, 2023

E vamos também lembrar dessa GLORIOSA HOMENAGEM que o grande Dinho Ouro Pretto fez à Sinead cantando nada mais nada menos que Nothing Compares 2 U.



É de chorar (não disse se de felicidade).https://t.co/Mz8MrQXSRX — Jéferfon Menezes (@JefinhoMenes) July 26, 2023

🎥| NOVO COVER!



Olivia Rodrigo cantando “Nothing compares 2 U” da cantora Sinéad O’Connor. #SOURTourDublin pic.twitter.com/QBMncSB9Os — Olivia Rodrigo Brasil  | Fã-site (@oliviarodrbr) June 30, 2022

Morte e carreira

Embora ‘Nothing Compares 2 U’ tenha sido uma composição do ícone Prince, Sineád O’Connor consolidou a música com sua versão e marcou diversos públicos, tornando-se um referencial a grandes artistas.

A famosa, que ainda não teve a causa da morte divulgada, morreu após um ano desde que o filho Shane, de 17 anos, cometeu suicídio ao fugir de um hospital psiquiátrico no ano passado. A artista também vinha enfrentando diversos outros problemas com depressão ao longo dos anos.

“Éramos uma alma em duas metades. Ele foi a única pessoa que me amou incondicionalmente”, escreveu a famosa em uma rede social, após a morte do filho. Para ela, desde então estava vivendo como uma “morta-viva”.

Nascida em 1966 em Dublin, O’Connor teve uma infância de traumas devido a relatos de abuso físico e sexual vivenciados por ela. Sua carreira musical ganhou visibilidade após ver um anúncio em uma revista de música e conhecer Colm Farrelly, com quem formou a banda Ton Ton Macoute.

Já em 1990, a artista já tinha se destacado como cantora e assinou com a Ensign Records, gerando seu primeiro álbum, ‘I Do Not Want What I Haven´t Got’, que incluía seu sucesso ‘Nothing Compare 2 U’. Seu álbum de estreia vendeu nada menos do que 7 milhões de cópias e marcou sua consolidação na indústria.

