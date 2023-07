‘Nothing compares 2 U’: Morre aos 56 anos a cantora irlandesa Sinéad O´Connor

Famosa por sua versão da música Nothing Compares 2 U, em 1990, a cantora irlandesa irlandesa Sinéad O´Connor morreu nesta quarta-feira, de acordo com notícias do jornal Irish Time. As causas da morte não foram divulgadas.

Sinéad havia falado em público várias vezes sobre sua luta contra a depressão e sobre os abusos cometidos por integrantes da Igreja Católica.

Sua morte acontece um ano depois que seu filho Shane, de 17 anos, tirou a própria vida após fugir de um hospital psiquiátrico, em 2022, o que havia afetado ainda mais a saúde mental de sua mãe. Em um tweet recente, Sinéad havia dito que desde a morte do filho vivia como uma morta-viva. “Éramos uma alma em duas metades. Ele foi a única pessoa que me amou incondicionalmente”, disse.

Sinéad nasceu em Dublin, em 1966, em uma família pobre e teve uma infância conturbada, com relatos de abuso físico e sexual quando criança, que segundo ela causou seus problemas de saúde mental.

Aos 15 anos foi levada para uma escola corretiva, após ser pega roubando, e apesar de estar presa e afastada da família, foi no Centro de Treinamento Grianán, em Dublin, que uma das Freitas percebeu e incentivou seus talentos musicais.

Sua carreira musical começou após ver um anúncio em uma revista de música e conhecer Colm Farrelly, com quem formou a banda Ton Ton Macoute. Mais tarde, em 1990, após se destacar individualmente como cantora, ela assinou com a Ensign Records e gravou seu primeiro álbum, I Do Not Want What I Haven´t Got, que incluía o single Nothing Compare 2 U, uma composição do cantor Prince. Seu álbum de estreia vendeu nada menos do que 7 milhões de cópias e a lançou ao estrelato mundial.