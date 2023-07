“Não em mim, mas na relação”: Lázaro Ramos fala sobre uso de vibradores no sexo

Em entrevista ao podcast Quem Pode, Pod, o ator Lázaro Ramos, de 44 anos, abriu para o público um pouco de sua intimidade no casamento com Taís Araújo e disse que eles introduziram o vibrador no relacionamento.

“O vibrador entrou na relação da gente, não literalmente em mim, mas entrou na relação”, afirmou.

Segundo Lázaro, a novidade foi necessária para apimentar um pouco o sexo, após 19 anos de casamento. “Depois de 19 anos de casado, desculpa, a gente tem que ter criatividade, tem que fazer de tudo, é muito tempo. Por mais gostosa que ela seja, por mais legal que eu seja, tem que inventar alguma coisa para dar aquela animada”, disse.

O assunto foi trazido a tona porque a própria Taís tinha falado sobre isso quando foi entrevistada pelo podcast. “Às vezes a gente sai de casa, mesmo porque as crianças, desde a pandemia, estão indo para o quarto o tempo todo. Então às vezes tem que dar aquela ‘trucada’, esperar dormir, botar para dormir, e ocupar outros ambientes da casa”, disse.

O ator disse que em função da vida corrida que ela e Taís têm, às vezes tem que agendar para fazer sexo, porque pouco se veem. “Tenho até medo de vazar essas mensagens.”

Lázaro valou ainda do tempo que ficou separado da esposa. “Eu sabia que ia voltar. Foi importante para dar um tempo, parar e pensar na nossa relação. Pensei muito nos meus erros, foi importantíssimo. E aproveitei para viver também um período de adolescência tardia ali”, explicou.