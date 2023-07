Meghan Markle e o Príncipe Harry: 3 cenas de desrespeito que renderam ao casal a má fama

Parece que a polêmica continua sendo a protagonista na vida do príncipe Harry e sua esposa Meghan Markle, pois um novo escândalo veio à tona esta semana. Se trata da falta de educação que cometeram com um vizinho idoso, que tentou dar a eles um presente de boas-vindas, mas o casal o ignorou. O episódio ocorreu em 2020, mas foi só agora divulgado para os meios de comunicação, depois que o vizinho publicou um livro.

Eles renunciaram aos seus títulos da realeza e se mudaram para os Estados Unidos para terem uma “vida normal” longe da coroa britânica, por isso se estabeleceram em Montecito, Califórnia. Há três anos vivem lá com seus filhos Lilibeth e Archie. O veterano da Marinha dos Estados Unidos, Frank McGinity, de 88 anos, tentou fazer um gesto de amabilidade, mas recebeu hostilidade.

McGinity publicou suas memórias em abril deste ano e contou tudo: “Tenho uma grande casa ao lado da propriedade de Harry e Meghan e moro na casa de hóspedes enquanto alugo a casa principal no Airbnb. (...) Eles vivem na antiga propriedade de McCormick e eu fui à sua porta com os filmes em um CD, mas eles não estavam interessados. O cara da porta me rejeitou e não aceitou o filme, apenas disse ‘não estamos interessados’”, contou o ex-marinheiro.

O homem de 88 anos declarou que "estava tentando ser um bom vizinho". Mas ele não foi o único a sofrer um desdém por parte dos Duques de Sussex.

“Desejos reais”

No ano passado, Meghan protagonizou um momento constrangedor quando tentou usar o seu status de celebridade para esvaziar um estabelecimento, mas não deu certo como ela queria. Em julho, a dupla real foi convidada para um tributo a Nelson Mandela na Organização das Nações Unidas (ONU) em Nova York, e após comparecerem ao evento, foram ao restaurante Locanda Verde para conversar com alguns amigos e passar um bom tempo.

Parece que ela queria privacidade e pediu para que o lugar inteiro fosse reservado para ela e mais três amigos, o que era impossível de cumprir porque já estava reservado para uma festa de aniversário. Para satisfazer o seu capricho, os seus guarda-costas supostamente ameaçaram os convidados, avisando a eles que não podiam tirar fotografias.

Em 2019, Meghan ficou sem um de seus guarda-costas, pois o homem renunciou após 30 anos de serviço. Seu lugar foi ocupado por uma agente que não aguentou o comportamento da duquesa. Foi revelado que ela não teve problemas com ela, mas sua forma de querer viver como uma mulher comum e não como uma da realeza estava complicando o trabalho da agente, pois ela teve que modificar todo o protocolo para proteger a vida de Meghan, de acordo com o jornal El País.

Em 2018, os empregados da realeza britânica a batizaram como “O Furacão Meghan”, de acordo com o jornal Daily Mail, que afirmou que “tudo tem que ser feito à moda Markle”. O biógrafo Robert Jobson declarou que “o Príncipe Harry deu a ordem de que os desejos de sua noiva fossem sempre seguidos em relação ao casamento”. Isso, supostamente, levou à renúncia de Melissa Touabti, uma de suas assistentes, que “não conseguiu lidar com seu comportamento de diva”.