Final de Vai na Fé: Vilão vai levar uma surra de quem ele menos espera

Não há um capítulo de Vai na Fé, novela exibida às 19 horas na TV Globo, que Theo (Emílio Dantas) não apronte alguma coisa. Mas, no final da trama, o vilão acabará levando uma surra daquelas de Sol (Sheron Menezzes), que deixa os bons modos de lado e faz aquilo que desejava há um tempo.

Em cenas futuras, a protagonista do folhetim de Rosane Svartman chega ao seu limite e mostra que não está afim de brincar e ser ameaçada pelo empresário, que também vai sequestrá-la no dia do seu casamento com Ben (Samuel de Assis).

Tudo acontece quando Theo começa a revelar que realmente estuprou Sol e debocha da situação. Na cena polêmica, a mãe de Jenifer (Bella Campos) fica fora de si e parte para a agressão física e chega a gritar que ele é um ”canalha, abusador”.

Final de Vai na Fé: Sol se cansa da linha "boa moça" e dá uma lição em Theo (Divulgação/Globo)

“Foi muito duro. Mas quando eu entendi o que ele tinha feito com você, foi efeito dominó, sabe? Tudo foi caindo e revelando que aquele cara sempre esteve lá”, começa a revelar o vilão de Vai na Fé,que deve chegar ao fim no dia 11 de agosto.

Em seguida, Theo diz que foi atrás dos comentários maldosos e das piadas de muitas pessoas: “É como diz o ditado, antes tarde do que nunca”, dispara ele, causando surpresa para a protagonista de Vai na Fé.

Outro ponto que deve deixar a dançarina chocada é saber que o personagem de Emílio Dantas falsificou o exame de DNA. Na reta final da novela da TV Globo, tudo será revelado e Jenifer (Bella Campos) descobre que o vilão não é o seu pai biológico.

Final de Vai na Fé: Sol está pronta para subir ao altar, mas Theo aparece para estragar o casamento dos sonhos (Divulgação/Globo)

O tapa dado por Sol em Theo também é motivado pela vingança do empresário nos herdeiros. Na trama, ele leva os estudantes para um restaurante e coloca um remédio na comida deles, fazendo Jenifer passar muito mal.

No hospital, a protagonista da novela da TV Globo fica furiosa: “Se eu souber que você encostou um dedo na Jeni ou no Rafa, eu mato você. Entendeu? Eu mato”, conta ela, desconfiando que Theo tem alguma coisa relacionada com o problema. Ele, porém, se faz de vítima.

