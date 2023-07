Faculdade e escritório: Jojo Todynho revela novidades sobre sua nova profissão

Jojo Todynho parece estar quietinha, mas a famosa está cheia de novidades, mas que fogem da televisão e da vida fitness. Em uma sequência de Stories, a vencedora do reality show A Fazenda 12 falou sobre ser advogada e disse que está montando o seu escritório.

“Está sendo montado o escritório do ‘Um Tiro de Justiça’ [nome escolhido por ela]. Logo, logo terá uma inauguração para vocês, calma. Está tudo muito lindo. Hoje eu fui na rua cedo, voltei. Só Jesus. Vamos com tudo! O Tiro de Justiça está saindo”, começou a cantora.

Jojo Todynho avisa que as aulas na faculdade de Direito vão começar (Reprodução/Globo)

Além do novo espaço, Jojo também deu uma arrumada na casa e continuou falando sobre o mundo da advocacia: “Já comecei a saga de arrumar os livros, tem bastante para colocar ainda. A grade do segundo período foi montada e a bio foi trocada”, lembrou ela.

Conversando com os milhares de seguidores, Jojo Toddynho também disse que as aulas na faculdade de Direito vão recomeçar e que está animada: “Semana que vem volta faculdade e daí eu não vou ter mais tempo mesmo. Sabe como é, mente vazia é oficina do diabo”.

Jojo Todynho processa Cariúcha e pede indenização de R$ 50 mil (Reprodução/Instagram)

Jojo também foca na espiritualidade

Na sequência de vídeos curtos, a contratada da TV Globo também voltou a falar que está focada em cuidar da alma e que voltou à igreja: “Eu vou fazer o meu culto de agradecimento para Deus por essa semana maravilhosa. Mais dois contratos fechados e é aquilo, paz terrível”.

A celebridade da TV e da web também lembrou que não conquistou o sucesso do dia para noite e que mesmo famosa sua vida não é perfeita, mas que neste momento tudo está caminhando muito bem.

“Eu falo para vocês, não dá nada e se der é pouquinho. Eu tô o dia todinho fazendo as coisas, a minha vida não é e nunca será um morango. Já foram quatro reuniões, mas papai do céu sempre abençoando. Eu tô na melhor fase da minha vida”.

