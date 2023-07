“Eu me odeio, sério”, diz influenciadora que ‘perdeu’ Mick Jagger para Luciana Gimenez

Maria Eduarda Mayrinck viraliza na internet com frequência por contar os ‘rolês aleatórios’ em que se vê envolvida. Entre as experiências estão o encontro com famosos como Sylvester Stallone e Madonna em Nova York, sem contar amizade que tem com Slash, guitarrista do Guns N’ Roses.

Contudo, nada se compara com a oportunidade que ‘deixou passar’ ao conhecer Mick Jagger, que está completando 80 anos nesta quarta-feira (26). De acordo com a influenciadora, ela teria ‘perdido’ o vocalista do ‘The Rolling Stones’ para Luciana Gimenez.

Maridu, como é chamada a jogadora de pôquer, que também é roteirista e diretora, explicou que esteve na mesma festa em que Mick Jagger conheceu a apresentadora, em 1998, no Rio de Janeiro.

Na ocasião, Maridu e Mick até conversaram, e a mulher aproveitou para fazer piada.

LEIA TAMBÉM: Celebridade da luta livre anuncia noivado com professora de ioga 25 anos mais nova

“Entrei na festa posuda. Na hora de cumprimentar o Mick Jagger, ele estende a mão e eu falo: ‘pleased to meet you, hope you guess my name’ (em alusão à letra de “”Sympathy for the Devil”, letra da música do The Rolling Stones). Ele caiu na gargalhada. Falei pra ele: ‘do que você está rindo tanto? As pessoas não fazem essa piada toda hora?’ E ele disse: ‘supreendentemente, não’”, explicou.

Além do bate-papo descontraído, o astro do rock convidou Maridu para dançar.

“Estou em pé, ele me puxa pra dançar. De repente, ele enfia as pernas no meio da minha. Eu não sei dançar, mas, nesse caso, virei uma bailarina do Municipal. [...] Dançamos umas três músicas juntos. Falei: ‘pronto, eu vou me pegar com o Mick Jagger.”

Contudo, a jovem Maria Eduarda diz que acabou cometendo ‘um erro’ ao sair de perto de Jagger.

“Decido que vou fazer um jogo duro e para ir ao banheiro. Eu me odeio, sério [...]. Em minha defesa, eu tinha 21 anos. Enquanto eu ia ao banheiro pra fazer jogo duro com o Mick Jagger, eu olho e, óbvio, já tem 30 mulheres em volta dele. Pensei: ‘O que eu fiz?’ De repente, eu olho e ele já está dançando com esta beldade que tem pernas até o meu ombro, chamada Luciana Gimenez”, finaliza.

Futuramente, Luciana Gimenez teve um filho com Mick Jagger. Lucas Maurice Morad Jagger, o filho do casal, nasceu em Nova Iorque e hoje tem 24 anos.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Faculdade e escritório: Jojo Todynho revela novidades sobre sua nova profissão

⋅ Bora malhar! Além do Encontro, Patrícia Poeta mostra rotina de treinos para os fãs

⋅ ‘Os haters choram’: Patrícia Poeta foca em sororidade feminina e Encontro cativa