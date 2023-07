Bora malhar! Além do Encontro, Patrícia Poeta mostra rotina de treinos para os fãs

Depois do Encontro, Patrícia Poeta vai à academia (Reprodução/@patriciapoeta)

Depois de apresentar o Encontro e tomar um café com Valéria Almeida e Tati Machado, na TV Globo, Patrícia Poeta postou uma sequência de vídeos na academia, mostrando que tem muita disposição depois do trabalho.

Em uma publicação nos Stories, a jornalista, de 46 anos, contou qual era a novidade do momento para manter o corpo sarado: “Hoje eu vou fazer esteira com luzes infravermelhas para dar uma desinflamada”.

Na academia, Patrícia Poeta foca em agachamentos (Reprodução/@patriciapoeta)

Em seguida, ela questionou qual a temperatura que estava no aparelho e o funcionário do local respondeu que eram cinquenta graus e que este tipo de esteira ajuda na prevenção de celulites e também na drenagem da pele.

A apresentadora do Encontro também postou um vídeo curto fazendo agachamento e outros exercícios físicos. Desta forma, Patrícia Poeta mostra que durante o inverno não há desculpas para não cuidar do corpo, enquanto não dá para correr pelas ruas da cidade, ela vai para academia e usa e abusa dos aparelhos.

"Bora malhar!": Patrícia Poeta avisa que é dia de fazer esteira (Reprodução/@patriciapoeta)

Patrícia Poeta mostra ser próxima de Tati e Valéria

Depois de um período de férias, Patrícia Poeta retornou ao Encontro e agradeceu Tati Machado e Valéria Almeida, suas substitutas, por terem conduzido o programa e fazerem sucesso na web: “Estou muito feliz de voltar das férias. Tô descansada e feliz”, começou ela.

Em seguida, a famosa disse que elas são amigas dentro e fora do programa da TV Globo: “Estou muito feliz porque duas amigas minhas, duas grandes parceiras aqui do programa: Tati e Val, cuidaram muito bem de tudo, nessas duas semanas. Queria agradecer”.

Ao concluir, a titular do matinal disse que Tati Machado e Valéria Almeida são “demais” e que tem muito orgulho de trabalhar com elas. Em seguida, Tati disse que ela sempre poderia contar com ela: “Demos o nosso melhor”, afirmou a jornalista, que voltou a receber elogios.

