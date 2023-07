Após traição, a cantora Preta Gil mandou uma nova indireta para o ex nas redes sociais e fez um importante desafabo.

No Instagram, a famosa que em breve passará por uma cirurgia contra o cancêr compartilhou um pensamento sobre o tema.

A mensagem dizia: “Não trair é o básico, ser honesto é o básico, tratar com respeito é o básico, ter responsabilidade afetiva é o básico”. E na legenda, escreveu: “Não tive nem o básico, que dirá o resto!!!”.

Após traição, Preta Gil manda indireta para o ex nas redes e desafaba: “Não tive o básico”

Pouco antes, ela agradeceu aos seus seguidores: “Depois de uns bons dias sem ficar por aqui, agora, antes de dormir, dei uma voltinha nos comentários das minhas publicações. Vocês são tão lindos, tão amorosos comigo, recebo todo esse amor”.

“Tô aqui sendo curada por esse lugar mágico que é Atins [uma vila no Maranhão], as crises de ansiedade não acabaram, mas estou conseguindo sentir agora diferente de quando cheguei aqui. Alguns momentos de felicidade, as pessoas incríveis que conheci acalmaram meu coração. Obrigada ela preocupação e por tanto carinho!!! Um dia de cada vez!!!”, completou.

