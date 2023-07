Andressa Urach realiza ‘chuva dourada’ e disponibiliza vídeo para fãs; saiba mais

Apostando mais uma vez na linha de conteúdo adulto para entreter o seu público, a ex-Miss Bumbum Andressa Urach compartilhou em sua conta do Instagram a realização de mais um fetiche com sucesso: a chuva dourada .

Aos que desconhecem, o golden shower, conhecido em português como “chuva dourada”, trata-se da prática sexual em que um determinado indivíduo tem prazer em urinar em seu parceiro ou receber tal fetiche.

E, trazendo um registro de golden shower, Andressa Urach, que recentemente entrou para a plataforma Privacy, disponibilizou no site de conteúdo adulto uma novidade para seus assinantes. De forma breve, a ex-Fazenda escreveu: “Fetiche 1 realizado com sucesso! Banho dourado”.

Para ter acesso a mais informações, basta clicar no link. Vale lembrar que o Privacy não é uma plataforma gratuita e que para conferir os vídeos e demais conteúdos disponibilizados isso implica em um custo mensal.

Hulk Hogan, um dos maiores astros da modalidade wrestling (luta livre) anunciou que está noivo.

Celebridade da luta livre anuncia noivado com professora de ioga 25 anos mais nova Imagem: reprodução Instagram (@hulkhogan)

A notícia pode soar comum para muitas pessoas, afinal, todo mundo merece ser feliz. Contudo, a diferença de idade entre ele e a mulher chama a atenção dos fãs, já que Hulk está prestes a completar 70 anos e Sky Daily, uma professora de ioga, é 25 anos mais nova.

De acordo com entrevista à TMZ, o lutador fez o pedido na última semana durante um jantar romântico em Tampa, no estado da Flórida (Estados Unidos).

O casal começou a namorar no início de 2022, após a celebridade do WWE anunciar o divórcio de sua segunda esposa Jennifer McDaniel, com quem…