Ana Maria Braga relembra época de ‘Note e Anote’ em visita à Record: “guinada na minha vida”

Nesta terça-feira, 25 de julho, Ana Maria Braga visitou os estúdios da TV Record, para uma participação especial em celebração aos 70 anos da emissora. A apresentadora foi homenageada no quadro “#Record70Anos - Uma História Espetacular”.

Após 24 anos, a apresentadora do matinal da rede Globo, foi convidada para falar sobre o início da sua carreira na TV, quando comandava o programa ‘Note e Anote’. Em seu Twitter, a rainha das manhãs celebrou a visita: “Hoje gravando #record70anos com meu amigo Michael Keller para o Domingo Espetacular”.

Hoje gravando #record70anos com meu amigo Michael Keller para o Domingo Espetacular. pic.twitter.com/jyDFmLa35p — Ana Maria Braga (@ANAMARIABRAGA) July 25, 2023

Durante a gravação, Ana Maria relembrou o início de sua carreira comandando programas de TV, há 30 anos atrás, após ser mandada embora do departamento comercial da Editora Abril. “Quando algo assim acontece, você perde o chão. Mal sabia eu que era a oportunidade para dar uma guinada na minha vida”, disse Ana Maria durante entrevista para o especial ‘Record 70 Anos’, relembrando sua estreia no programa ‘Note e anote’.

A apresentadora, que é bióloga por formação, não imaginava a guinada que teria em sua carreira, quando aceitou a proposta da emissora e muito menos o sucesso que faria até hoje, 30 anos depois.

Antes de aceitar a participação no especial da Record, Ana Maria precisou de uma autorização da emissora atual, a Globo, já que participar de conversar com outras emissoras significa quebrar protocolos e cláusulas de seu contrato. Durante a gravação nos estúdios de São Paulo, Ana pôde visitar o seu antigo estúdio na Record, além de seu camarim.

Ana Maria Braga de volta à Record após 24 anos pic.twitter.com/cfBzt1z3pQ — Coluna do Gabriel Perline (@ColunaDoPerline) July 25, 2023

“Quero agradecer a oportunidade e dizer publicamente que fui muito feliz aqui. Uma casa que me ensinou muito e me deu oportunidades ímpares”, disse a apresentadora.

Ana Maria trouxe um grande faturamento à Record nos anos que trabalhou na emissora

Com a repercussão da visita de Ana Maria Braga à antiga emissora, Leão Lobo conversou com o programa Splash Now, revelando o grande faturamento que a loira deu para a Record. “Eu participei anos do programa nessa época e posso dizer a verdade: ela conseguia vender muito nessa época, trouxe um grande faturamento à Record. Levou para a Globo, inclusive, muitos dos patrocinadores que tinha lá na Record”, disse o jornalista.

Imagens da Ana Maria Braga nos estúdios da Record, para a gravação do especial "Record 70 Anos" do #DomingoEspetacular. Ao seu lado o repórter Michael Keller.



A matéria vai ao ar já nesse próximo domingo! pic.twitter.com/ADrcRZnQw7 — Record FC (@RecordFC_) July 26, 2023

Leão Lobo afirmou ainda que, até hoje, Ana Maria Braga é “responsável por um dos maiores faturamentos já vistos pela emissora de Edir Macedo” e que “O programa fez tanto sucesso a ponto de a Globo levá-la”.

