A Disney está de volta com caminhada e corrida para público de todas as idades em São Paulo (Reprodução/Divulgação)

Consolidado com corrida e caminhada, o evento Disney Magic Run reúne pela sétima vez o esporte, o lazer e o entretenimento em São Paulo. A atração, que acontece no dia 29 de outubro deste ano no Parque Ibirapuera, em SP, promete uma sessão de atividade física ao ar livre.

Os participantes poderão integrar em dois tipos de percurso: corrida de 8 quilômetros para os atletas e caminhada de 3 quilômetros para toda a família, incluindo crianças.

A edição da Disney Magic Run deste ano conta com o patrocínio máster de Nubank Ultravioleta, oferecendo benefícios exclusivos para clientes, como a pré-venda exclusiva que acontece entre os dias 31 de julho e 06 de agosto, neste link, com um desconto de 30%.

Por outro lado, a abertura das inscrições para o público geral acontece a partir de 7 de agosto, com 20% de desconto para clientes Nubank Ultravioleta e 10% para clientes Nubank durante todo o período.

Clientes do Nubank Ultravioleta também contarão com mais vantagens durante o evento e na troca dos kits. Os participantes cadastrados poderão trocar o Kit entre os dias 27 e 28 de outubro, com direito a número de peito, camiseta para cada inscrito e ‘sacochila’.

Ao finalizar os trajetos, os participantes levarão para casa a medalha exclusiva desta edição.

Serviço | Informações complementares

DISNEY MAGIC RUN 2023

Data: Domingo, 29 de outubro de 2023

Local da concentração/largada: Obelisco Mausoléu aos Heróis de 32

Av. Pedro Álvares Cabral, s/n. - Parque do Ibirapuera - Vila Mariana, São Paulo - SP, CEP 04008-001

Horários:

Largada Corrida: 7h00 | Aquecimento Corrida: 6h45

Largada Caminhada: 8h00 | Aquecimento Caminhada: 7h45

Valores: Inscrições unitárias a partir de R$ 119,99.

Datas de vendas:

Pré-venda exclusiva para clientes Nubank Ultravioleta: Entre os dias 31 de julho e 6 de agosto- Abertura público geral: A partir do dia 7 de agosto até 27 de outubro ou quando as inscrições esgotarem

Site Disney: https://www.disney.com.br/corrida