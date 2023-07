Victoria Beckham sugere reunião das Spice Girls com novo vídeo do TikTok

Em um novo vídeo compartilhado no TikTok, Victoria Beckham, também conhecida como Posh Spice, provocou sobre a possibilidade de outra turnê das Spice Girls com um comentário bem animado. O vídeo publicado no domingo, 23 de julho, mostra Beckham, 49 anos, cantando a letra de um dos singles de sucesso das Spice Girls, “Say You’ll Be There”, durante um encontro entre amigos no karaokê.

Mas não foi ela cantando que deixou os fãs da banda empolgados, e sim o que a cantora escreveu na legenda. “Aquecendo os vocais em Miami! Mais por vir!”, escreveu ela.

A frase “mais por vir” deixou muitos fãs ansiosos com o que pode “estar por vir”.“Por favor, reúna-se com as meninas”, ao lado de emojis de mãos de oração, em um comentário. Enquanto outro disse: “Siiiiiim! Precisamos desse retorno!!!!”.

Essa “revelação” surpreendente vem no mesmo momento em que os fãs da banda especulam que uma segunda turnê de reunião das Spice Girls pode estar em andamento. Em 2018, Victoria Beckham negou os rumores de uma turnê de reunião, revelando à Vogue UK: “Não vou sair em turnê. As garotas não vão sair em turnê. E um ano depois, as meninas (exceto Beckham) embarcaram juntas em uma turnê mundial”.

Mesmo que ela não pudesse se juntar a suas ex-companheirss de banda na turnê, a magnata da moda enviou uma mensagem especial para suas colegas nas redes sociais. “Não vou me juntar às minhas garotas no palco novamente, mas estar nas Spice Girls foi uma parte extremamente importante da minha vida e desejo a elas muito amor e diversão quando voltarem à turnê no ano que vem”, disse ela, de acordo com a Page Six.