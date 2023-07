Reprise de Mulheres de Areia: Marcos descobre que seu casamento é uma farsa

Marcos descobre que está sendo enganado e pede fim do casamento com Raquel (Reprodução/Globo)

Nos próximos capítulos da reprise de Mulheres de Areia, no Edição Especial (TV Globo), Marcos (Guilherme Fontes) vai começar a suspeitar que casou com a pessoa errada ao ouvir Raquel (Glória Pires) tendo uma conversa estranha com sua irmã gêmea.

Tudo acontece quando a vilã da novela está tentando convencer Ruth (Glória Pires) a ser uma espécie de namorada de Wanderlei (Paulo Betti), que na verdade é seu amante e cúmplice. Na cena, o filho de Virgílio (Raul Cortez) começa a juntar os pontos de uma suposta traição, já que flagrou a amada aos beijos com ele.

Casamento de Marcos e Raquel pode acabar antes mesmo de começar em Mulheres de Areia (Reprodução/Globo)

Mas, como elas não sabem que o personagem de Guilherme Fontes em Mulheres de Areia está escutando tudo atrás da porta, a conversa continua e Raquel faz afirmações que deixam o mocinho cheio de dúvidas. Em seguida, Marcos coloca a esposa contra a parede: “Que é que você pensa que eu sou? Que eu sou algum palhaço?”.

O protagonista da novela da TV Globo relembra que ela falou o nome de Wanderlei quando eles estavam juntos, deixando a vilã aflita: “Você mentiu sobre aquele sujeito! Por que, Raquel? Eu ouvi a sua conversa com a Ruth. Obrigando a sua irmã a mentir também, né? O que você pensa que eu sou? Algum palhaço? Um idiota?”.

Ele afirma que sabe que foi Raquel namorou o pilantra: “Por que, hein? Por que você mentiu para mim?”, esbraveja o irmão de Malu (Vivianne Pasmanter).

Na reprise de Mulheres de Areia, Virgílio dá presente de grego para manter Raquel dentro de sua casa (Reprodução/Globo)

A vilã de Mulheres de Areia quase muda de conversa e diz que o marido está sendo violento: ‘Me larga! Tá me machucando! Menti porque quis, tá? Porque eu quis! E não toca em mim”, confessa a cara vigarista, empurrando Marcos.

Mesmo sendo o começo do casamento, Marcos diz que não confia mais na esposa: “Olha aqui, Raquel, eu não vou perdoar essa tua mentira. Eu não confio mais em você, eu não acredito mais em você”.

Ele decide pôr um fim no matrimônio: Vamos acabar. Acabou! A farsa acabou. Vamos esclarecer isso agora”, sentencia o filho de Clarita (Susana Vieira).

