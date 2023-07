“Penúltima quimio”: Simony compartilha reta final do tratamento contra câncer

A cantora Simony, que tem compartilhado com seus seguidores os altos e baixos de seu tratamento desde que descobriu que estava novamente com câncer, tem apenas mais duas sessões de quimioterapia para fazer.

Em seu último exame, ela relatou que os médicos não encontraram sinais de tumor ou células cancerosas, indicando que ela estava em remissão da doença, o que a fez chorar de alegria.

Apesar do sinal positivo do exame, seus médicos acharam por bem concluir o tratamento como programado, até agosto. Hoje ela fez uma postagem a caminho do hospital, onde mais uma vez se submete ao tratamento de quimioterapia. “”Bom dia! Indo para a penúltima químio”, disse a cantora.

LEIA TAMBÉM: “Aprendeu a mentir com o marido”: Na cama com Naldo, Moranguinho fala sobre recorde sexual, mas fãs duvidam

A relação de Simony com a doença não é nova. A primeira vez que diagnosticou o câncer no intestino foi em 2022, quando fez o tratamento completo e venceu a doença, Em março deste ano, novamente foram encontrados focos de câncer e ela retomou o tratamento.

LEIA TAMBÉM: Depois de Carla Diaz, Felipe Bacari se pronuncia sobre término: “várias mentiras foram criadas”

Durante toda essa etapa, ela compartilhou com os fãs seus medos e cada vitória e não esqueceu de agradecer aos amigos que estiveram ao seu lado durante todo esse período e a seu noivo, o cantor Felipe Rodriguez, para quem fez uma declaração de amor no Dia dos Namorados e também um agredecimento especial. “Obrigado por não soltar a minha mão”, disse.