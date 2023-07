Oppenheimer é uma advertência para o mundo sobre a Inteligência Artificial?

Oppenheimer teve seu primeiro fim de semana nos cinemas com um relativo sucesso de bilheteria e enorme nas críticas. A vida de J. Robert Oppenheimer, criador da bomba atômica, foi levada às telas grandes por Christopher Nolan e, para muitos, é um aviso ao mundo sobre a Inteligência Artificial.

Para muitos, incluindo Nolan.

O inglês falou em uma entrevista à AFP sobre o tema. "Os pesquisadores de Inteligência Artificial se referem ao momento presente como um 'momento Oppenheimer', disse Nolan, apontando para os primeiros testes atômicos, antes do lançamento definitivo sobre o Japão em 1945.

Os especialistas “olham para a sua história para obter alguma orientação sobre qual é a sua responsabilidade, sobre o que deveriam fazer. Mas não acho que ofereça respostas fáceis.” É uma advertência. Mostra os perigos “, acrescentou o cineasta.

Christopher Nolan

Oppenheimer liderou o Projeto Manhattan para o desenvolvimento da bomba atômica na Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos procuravam se adiantar à Alemanha Nazi, que acabou se rendendo antes de seu lançamento.

Os norte-americanos bombardearam o Japão duas vezes com a criação de Oppenheimer: em Hiroshima e Nagasaki, em agosto de 1945, deixando centenas de milhares de mortos e incontáveis ​​efeitos sobre a saúde dos sobreviventes e seus descendentes.

Retornando à comparação entre a Inteligência Artificial e a bomba atômica, Nolan destacou que “a chegada de novas tecnologias costuma ser acompanhada de uma sensação de medo sobre para onde isso pode nos levar”.

A comercialização da Inteligência Artificial torna a tecnologia mais perigosa

Drake Bennett, analista da Bloomberg, concorda com Nolan: “A IA, assim como as armas nucleares, é uma tecnologia que apresenta riscos potenciais para toda a espécie. Mas a história nuclear sugere a dificuldade de conter o avanço tecnológico”.

Bomba Atômica Imagem gerada por Inteligência Artificial

“Alguns dos mesmos argumentos com os quais Oppenheimer se deparou persistem até hoje”, diz Bennett. “Que, se não o fizermos, alguém o fará por nós”.

Para Bennett, a grande diferença é que, enquanto as armas nucleares só podiam ser criadas pelos governos, a tecnologia da Inteligência Artificial está se tornando cada vez mais comercial. “As decisões tomadas pelos governos e as maiores empresas de tecnologia do mundo”, acrescenta o colunista, “podem não importar tanto se empresários desonestos puderem impulsionar a tecnologia por conta própria”.

O biógrafo de Oppenheimer diz que a IA deve ficar longe das armas nucleares

Outro que deu sua visão sobre IA foi Kai Bird, autor de ‘American Prometheus’. Este best-seller foi a base para o filme Oppenheimer de Nolan.

American Prometheus Biografia de J. Robert Oppenheimer

O escritor focou principalmente na ideia de que a IA pudesse trabalhar diretamente com armas nucleares. Para Bird, a tecnologia é “demasiado perigosa para brincar com ela”, apoiando o esforço da lei do seu país para proibi-la em lançamentos nucleares.

“Os humanos devem sempre manter o controle exclusivo sobre as armas nucleares. Esta tecnologia é muito perigosa para brincar com ela. Esta lei enviará uma poderosa mensagem ao mundo de que os Estados Unidos nunca darão o passo imprudente de automatizar o nosso comando e controle nuclear”, disse Bird em um comunicado divulgado por Politico.