Johnny Depp é encontrando inconsciente em quarto de hotel; banda do ator cancela shows

O ator e músico Johnny Depp, de 60 anos, foi encontrado inconsciente no hotel em que estava hospedado na cidade de Budapeste, Hungria, para um show com a The Hollywood Vampires no último dia 18 de julho.

Conforme informações, o cantor precisou receber atendimento médico e não teve condições de participar do show.

Além de ator, Johnny também é um conhecido guitarrista e atualmente está em turnê com sua banda, The Hollywood Vampires. Após o incidente, dois shows precisaram ser cancelados.

Na ocasião, ele deixou de participar do teste de som do grupo e foi visto bebendo e aparentemente indisposto.

Em decorrência do incidente, a banda cancelou duas apresentações que realizariam na Europa.

O site oficial da The Hollywood Vampires anunciou que as apresentações que seriam realizadas na Hungria e Eslováquia foram canceladas por conta de “imprevistos não relacionados entre si” que inviabilizaram a realização dos shows e por “falta de segurança no local do show”.

Nota oficial

Uma nota oficial divulgada pela banda em seu site, esclareceu as questões envolvendo o cancelamento das apresentações não têm relação entre si.

“Após nossa chegada ao local do show na Eslováquia para a apresentação desta noite, ficou claro que a construção da estrutura necessária para a apresentação não estava finalizada. Por conta disso, o local não estava seguro para a banda e para o público.

A banda está completamente chateada por conta do ocorrido e da infeliz reviravolta nos acontecimentos, e espera retornar assim que a agenda permitir.

Este cancelamento não está relacionado ao cancelamento recente do show em Budapeste, mas podemos garantir que todos os membros da banda estão seguros e saudáveis. Estamos ansiosos para ver vocês na Polônia, Alemanha e nos Estados Unidos nos próximos dias.

Nossas sinceras desculpas, The Hollywood Vampires”.

A The Hollywood Vampires é um grupo de hard rock composto pelos músicos Alice Cooper, Joe Perry, Johnny Depp, Tommy Henriksen, Robert DeLeo, Matt Sorum e Bruce Witkin.

