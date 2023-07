Georgina Rodríguez, parceira de Cristiano Ronaldo, impacta seguidores com novo ensaio fotográfico

Em evidência quando se trata de influenciar na moda, a modelo Georgina Rodríguez, de 29 anos de idade, compartilhou um ensaio fotográfico para seus mais de 50 milhões de seguidores no Instagram. Nesta terça-feira (25), a parceira de Cristiano Ronaldo arrancou suspiro dos internautas por meio dos cliques.

Posando para uma campanha da Guess, uma grife norteamericana, a modelo surge em diversas poses em cima de um sofá com peças distintas. Com vestido preto floral, all black e outros, a modelo estampa a publicidade da marca com muito glamour. Além das roupas, Georgina também chama atenção pela presença de suas bolsas nas fotos. Confira:

Na sessão de comentários, a famosa recebeu diversos elogios após a publicação dos registros. Os seguidores da modelo ficaram impactados com o novo ensaio da modelo.

“Não sei que foto adoro mais: vestido vermelho, verde ou preto. Você é simplesmente linda!”, registrou uma seguidora da modelo. “Ela continuará para sempre uma rainha”, observou outro seguidor.

“Você está fabulosa, minha Gio. Deixa que falem é sinônimo de sucesso”, comentaram, em relação às mensagens dos haters recebidas pela famosa.

Momento em família

Com registros revelando uma família unida, Georgina Rodríguez, 29, publicou uma série de registros por meio de suas redes sociais, ao lado dos filhos e do parceiro, o craque da seleção portuguesa Cristiano Ronaldo, de 38 anos. A modelo compartilhou um carrossel em seu Instagram, no último sábado (22), e arrancou elogios dos internautas.

“Amor, a maior força do universo”, escreveu a modelo em sua publicação. Já nos comentários, seus seguidores mais uma vez interagiram com a famosa, deixando mensagens de carinho em relação à família. É possível ver diversos registros da família da modelo e do craque reunida em ocasiões distintas. Ficou curioso para ver o registro? Então leia mais:

