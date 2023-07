Final de Vai na Fé: Casamento de Sol e Ben pode não acontecer na novela

No final de Vai na Fé, novela exibida às 19 horas na TV Globo, Sol (Sheron Menezzes) e Ben (Samuel de Assis) vão se casar, mas nem tudo será perfeito, afinal, a protagonista da trama será sequestrada antes de subir ao altar.

Na cena do último capítulo, a artista leva um susto porque Theo (Emílio Dantas) decide se vingar de tudo que foi feito contra ele. Vestido de garçom, o vilão do folhetim da TV Globo invade o matrimônio e tenta sequestrar a mocinha, tentando impedir que o casal viva o famoso “feliz para sempre”.

Final de Vai na Fé: Após cair em golpe, Sol vai recomeçar a carreira? (Reprodução/Globo)

Disfarçado, o pai de Rafa (Caio Manhente) consegue ter acesso ao casamento dos personagens principais de Vai na Fé e consegue agarrar a dançarina, que é interpretada por Sheron Menezzes. A situação só não fica pior, pois o vilão está sendo procurado pela polícia, por ter cometido diversos crimes.

Por fim, o plano de Theo não dá certo e ele acaba sendo preso. Já Sol e Ben seguem para o altar, mesmo com o susto que levaram. Então, é claro, que o “felizes para sempre” vai acontecer na novela da TV Globo.

Lui e Sol voltam a viver romance na reta final de Vai na Fé (Reprodução/Globo)

O vestido de Sol será muito simples

O casamento de Sol e Ben será feito em duas partes. Sendo uma no cartório e outra no religioso. Para entrar em cena, Sheron Menezzes usou e abusou de seu vestido de noiva, que não possui nenhum bordado e enfeite: “É um vestido simples do ponto de vista de luxo. Mas, ele é chique, no sentido de não fazer uma noiva tradicional”, justificou a figurinista Sabrina Moraes, em entrevista ao Gshow.

Ela ainda afirma que o look da protagonista da novela é todo trabalhado no tule e sem véu: “Fiz um adereço de cabeça e dois braceletes. Ela ficou com um visual mais limpo. É o segundo casamento da Sol, mais uma união daquele amor do que uma cerimônia religiosa em si, então o vestido tinha que contar essa história ou não contar nenhuma história para estar inserido em todas as histórias”, completou a contratada da Globo.

