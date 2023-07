Daniel não morreu: Caio desconfia de algo e vai investigar em Terra e Paixão

Em Terra e Paixão, a morte de Daniel (Johnny Massaro) causou muito sofrimento para toda a família, mas principalmente para Irene (Gloria Pires). Porém, há alguns indícios de que nem tudo é o que parece ser, principalmente seguindo o raciocínio de Caio (Cauã Reymond).

Nos próximos capítulos da novela das nove da TV Globo, o personagem começa a desconfiar da morte do irmão e um processo investigativo deve começar a surgir. Para ele, o acidente de carro não foi por acaso, mas encomendado por outro personagem da trama de Walcyr Carrasco.

Preocupado, o rapaz começa a questionar tudo que envolve a morte de Daniel em Terra e Paixão. No meio de tudo isso, Caio ainda descobre que um homem ganhou muito dinheiro de Antônio (Tony Ramos) e desconfia de que a morte do jovem tenha sido planejada.

Terra e Paixão: Acidente fatal envolvendo Daniel teria sido encomendado (Reprodução/Globo)

Tudo fica ainda pior quando Caio entra em uma briga com Jonatas (Paulo Lessa), que fiz que o personagem de Cauã Reymond deve olhar com outros olhos para a morte de Daniel, outro momento em que ele fica desconfiado de que o acidente fatal não aconteceu por distração do irmão.

Em seguida, ele consegue juntar mais possíveis provas daquela noite fatídica e chega em Ernesto, personagem que ainda vai surgir em Terra e Paixão. Na trama, ele também recebeu uma fortuna de Antônio pouco tempo antes da tragédia.

Terra e Paixão: Será que Daniel está vivo e vai aparecer nos próximos capítulos da novela? (Reprodução/Globo)

Na cena, ainda sem previsão de exibição, Caio questiona se Ernesto mexeu no freio do carro que Daniel conduzia no dia do acidente, mas o rapaz nega. O personagem de Cauã Reymond não acredita em tais palavras e acaba percebendo que ele ficou tenso com a situação.

Por fim, a primeira parte da investigação para descobrir a verdadeira causa da morte do personagem de Johnny Massaro na novela da TV Globo termina com o homem misterioso fazendo uma ligação para uma pessoa ainda não identificada e contando que ele foi procurado por Caio, que também sofre um atentado, mas é salvo por Aline (Barbara Reis).

