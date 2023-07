Cópia da Jojo Todynho? Após o treino, ex da famosa mostra corpo trincado

Lucas Souza, ex-marido de Jojo Todynho, estaria seguindo os passos da vencedora do reality show A Fazenda? A questão surgiu depois que ele também resolveu entrar na lista de celebridades que falam sobre vida fitness nas redes sociais.

Em seu perfil oficial no Instagram, o ex-oficial do Exército, que também está cotado para a próxima edição do reality rural, que começa em setembro, postou um vídeo em que ficou só de shortinho e para mostrar o resultado do seu treino com personal.

“Resolvi tomar vergonha e aceitei o desafio do projeto de 30 dias sem errar! Treino, dieta e suplementação regrada e vou compartilhar isso com vocês, daqui 30 dias vou tá bem diferente”, contou Lucas Souza.

O influenciador digital surpreendeu os fãs pelo fato de participar de um desafio fitness, mas também por estar com o corpo trincado e chegou a receber muitos elogios pelos comentários, como “lindo” e o “brabo”, termo usado nas redes sociais.

No entanto, Lucas Souza também recebeu alguns hates. No mesmo vídeo, onde ele aparece sem camisa, algumas pessoas questionaram se ele ainda tinha a tatuagem que fez para Jojo Toddynho e afirmaram que depois de fazer procedimentos estéticos era fácil manter o corpo sarado: “Depois da cirurgia e fácil mostra corpo definido”, escreveu.

LEIA TAMBÉM: Virginia e Zé Felipe fazem tatuagem de casal e web compara com muro de escola; veja

Além dos elogios, Lucas também recebeu cantadas. Uma fã chegou a questionar se ele estava solteiro e brincou com a situação: “Eu ainda não sou doadora de órgãos, mas estou disposta a doar meu coração para você”.

Jojo Todynho foi comparada a Barbie

Jojo Todynho conquistou mais uma vez os fãs com uma foto toda rosa, que foi publicada no perfil de Thiago Setra, personal stylist da Pequena Lo, que legendou a imagem com um “hey Barbie”.

Na imagem, a contratada da TV Globo aparece com um vestido rosa, com mangas e uma calça justa. O look conta ainda com um detalhe, um grande laço que fica no ombro da famosa, que foi elogiada pelos seguidores.

Nos comentários da publicação, anônimos mandaram muitos emojis de coração e com olhares apaixonados. Outros também publicaram figurinhas de fogo e escreveram que a famosa estava “toda Barbiezinha”. Jojo Todynho também não perdeu tempo e mandou corações para o personal stylist. Será que eles vão trabalhar mais vezes juntos?

LEIA TAMBÉM: ‘Barbie’ bate recorde de maior fim de semana de estreia em um filme dirigido por mulher