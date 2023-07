“Aprendeu a mentir com o marido”: Na cama com Naldo, Moranguinho fala sobre recorde sexual, mas fãs duvidam

Eller Cardoso, a Mulher Moranguinho, gerou controvérsias nas redes sociais ao postar uma foto com o marido Naldo Benny na cama e falar que pretende bater o recorde de sexo na semana. “Dormir é para os fracos.”

Moranguinho já tinha revelado que ela e o marido já fizeram sexo 41 vezes em uma semana e agora disse que se preparavam para quebrar essa barreira. “É só lembrar que dormir é para os fracos. E essa semana tem 42 fácil (risos). Alguém mais com essa disposição?”, disse na postagem.

A animação da Mulher Morango não contagiou os internautas, que preferiram desdenhar da sua matemática: “Aprendeu a mentir com o marido”, disse. “As vezes eu acho que ele pega o cel dela e publica”, disse outro seguidor da influencer.

Naldo, com 44 anos, e Moranguinho, com 42, são casados desde 2013 , e essa não é a primeira vez que eles expõem a intimidade do casal.

Em uma entrevista a Otaviano Costa, em março, Naldo disse que fazia sexo 37 vezes por semana com a mulher. “37 vezes naquela semana, e a última vez foi uma hora antes da gente chegar aqui. Quase que rola no camarim também”, disse Naldo.

No último domingo, Moranguinho participou do Programa do Silvio Santos e foi questionada pela apresentadora Patrícia Abravanel sobre as 37 vezes mencionadas por Naldo, mas ela disse que os números já tinham sido atualizados. “com 41, 42 vezes”, garantiu.