Ao entrevistar Anielle Franco, Patrícia Poeta cria nova polêmica na web; entenda

A entrevista de Anielle Franco, irmã de Marielle Franco, para Patrícia Poeta movimentou os quem acompanhava o Encontro, nesta terça-feira (25). Ao vivo, enquanto as duas conversavam, algumas cenas vistas como chocantes eram exibidas na TV.

No Twitter, um perfil disse que “a delicadeza do Encontro estava de centavos”, já que a produção “resolveu” mostrar as cenas do assassinato, carro metralhado e provas jogadas no chão. Ele ainda perguntou se isso era realmente necessário.

Na mesma rede social, uma pessoa destacou que a volta de Patrícia Poeta fez com que o matinal da TV Globo voltasse a falar de violência de uma forma muito pesada. Já um terceiro relatou que a entrevista da irmã de Marielle Franco era muito necessária.

No Encontro, Patrícia Poeta entrevista Anielle Franco (Reprodução/Globo)

“Muito triste ouvir a ministra Anielle Franco falando sobre a irmã e a família, espero muito que consigam encontrar as respostas para as questões ‘quem mandou matar Marielle Franco?’”, escreveu um fã do matinal da TV Globo.

Ao vivo, enquanto conversava com Patrícia Poeta, por meio de uma chamada de vídeo, Anielle Franco, lembrou que os pais ficaram chocados sobre os novos desdobramentos que surgiram sobre a morte da vereadora: “Meus pais não acreditaram que alguém teria planejado por tanto tempo matar a minha irmã. Ele diziam isso: ‘como eles planejaram tanto para matar a nossa filha’”, disse ela.

Anielle Franco fala da emoção dos pais ao falar sobre a morte de Marielle (Reprodução/Globo)

Ex-bombeiro vai para presídio federal

Acusado de participar do assassinato de Marielle Franco, o ex-sargento do Corpo de Bombeiros Maxwell Simões Correa vai para um presídio federal, por determinação da Justiça do Rio de Janeiro.

Segundo a decisão, tomada pelo juízo da 4a. Vara Criminal da Capital, as provas apontam a ligação do ex-bombeiro com o caso, antes, durante e depois dos assassinatos. Até a transferência, determinou a Justiça, ele deverá ficar no presídio de Bangu I.

Na decisão, é citada a ligação do ex-bombeiro com Ronnie Lessa, que também está preso e é acusado de disparar contra o carro onde as vítimas estavam. Correa teria participado, um dia após o crime, da troca de placas do veículo usado no assassinato, jogado fora as cápsulas e munições usadas no crime, assim como o providenciado o desmanche do carro.

