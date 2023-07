‘Vou jogar com a Marta’: pai de Ary Borges relembra sonho da filha ao falar com Patricia Poeta

A manhã desta segunda-feira, 24 de julho, começou diferente na emissora Globo. O programa Encontro iniciou um pouco mais tarde, já que o jogo de estreia da seleção de futebol brasileira feminina foi transmitido na emissora.

Vencendo o Panamá por 4 a 0, o Brasil contou com três gols da estreante meia-campista Ary Borges. Durante o Encontro, Patricia Poeta conversou com a família de Ary, que estava completamente emocionada com a estreia da jogadora.

A família da Ary Borges toda orgulhosa depois dessa estreia 😍 #Encontro #GloboNaCopa pic.twitter.com/uQaBL3JCqF — TV Globo 📺 (@tvglobo) July 24, 2023

Patricipa Poeta perguntou ao pai da atleta, Dino, o que passou pela cabeça dele quando assistiu o primeiro e o segundo gols da filha em campo. “O segundo gol, eu acho que passou todo o filme na cabeça. De tudo, como tudo começou, a luta, as dificuldades, o treino. Foi um filme que passou assim, rápido, mas eu soube perceber que realmente está acontecendo. Nós plantamos e agora estamos colhendo”, disse o pai de Ary, visivelmente emocionado.

A apresentadora ainda continuou a conversa com Dino, que contou que Ary desde criança tinha o sonho de defender a seleção brasileira e de jogar com a sua ídola, Marta. “Ela tinha falado isso mesmo, bem novinha ainda e ela disse: ‘pai, eu vou jogar na seleção brasileira e vou jogar com a Marta’. E eu lembro de falar para ela ‘se você tá falando isso, o que é ligado na terra, é ligado no céu’; e graças a Deus está acontecendo”, continou o pai de Ary ao vivo.

Brasil vence em sua estreia na Copa do Mundo 2023

Além dos três gols marcados pela meia-campista, Ary Borges ainda deu assistência para mais um, de Bia Zaneratto, aos 48 minutos.

Com a vitória, a seleção brasileira fica na liderança do grupo F, com três pontos. França e Jamaica seguem com um ponto, e o Panamá, com zero.

O próximo jogo da equipe acontecerá no sábado, dia 29 de julho, às 7h contra a seleção francesa. O jogo acontecerá em Brisbane, na Austrália.

