Virginia e Zé Felipe fazem tatuagem de casal e web compara com muro de escola; veja

Virginia Fonseca fez uma live com promoções dos produtos da sua marca e de sua sócia Samara, a WePink, no último domingo (23). A live que durou cerca de 14 horas, além de destacar a empresa da influenciadora, contou com um tatuador que acabou eternizando a pele da empresária e de seu esposo, o cantor sertanejo Zé Felipe.

O casal de celebridades fez uma homenagem a sua família com o mesmo desenho que está no jatinho particular que Virginia deu a Zé Felipe de aniversário. Durante a live, apenas o desenho de Zé Felipe havia sido revelado, mas na tarde desta segunda-feira, 24 de julho, a influenciadora decidiu postar em suas redes sociais para mostrar que se tratavam de uma tatuagem do casal.

Em seu feed, Virginia postou uma foto com o seu braço colado ao do cantor sertanejo e outra com um zoom maior para os detalhes do desenho, que representa o casal e suas filhas Maria Alice e Maria Flor, com a legenda: “Tattoo nova! Nossa família, amo muito”, seguidos de emojis de coração e marcando o tatuador, Hctor Valentim Camacho.

Apesar do gesto lindo em família, os comentários em sua publicação variaram entre elogios e críticas. “Tão igual muro de escola”, “Muro de escola infantil”, “Estão parecendo um gibi” e “e se separar, faz o quê?”, são algumas das críticas na publicação.

Mas elas são a minoria, já que os seguidores e seguidoras em sua maioria, defenderam o casal: “Povo falando que parece muro de escola …. Que escola tem esse muro bonito assim ? Kkkk a minha só tinha mofo e mato”. Além de já darem ideia, caso eles tenham mais um bebê: “Na chegada do próximo baby, so aumentar o boneco(a)”.

