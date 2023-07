Shakira recebe críticas e zombarias nas redes sociais após foto com Camila Cabello

Há alguns dias foi realizada a 20ª edição dos Prêmios Juventud, onde muitas estrelas do entretenimento latino-americano se reuniram no Coliseu de Porto Rico José Miguel Agrelot. Lá, Shakira e Camila Cabello, se encontraram mais uma vez durante a edição recente dos prêmios porque ambas seriam premiadas durante a cerimônia com a categoria ‘Agentes de Mudança’.

Além de serem premiadas, elas compartilharam um momento juntas e as redes sociais não pararam de zombar de Shakira por não ter sequer 'olhado para Camila'.

Shakira compareceu à cerimônia de premiação com seus dois filhos, os pequenos Milan, de 10 anos, e Sasha de 8. Embora fosse um evento noturno, as crianças estavam ativas e se mostraram emocionadas durante toda a noite, especialmente quando se encontraram com Camila Cabello.

O encontro entre as duas estrelas foi muito cordial, Shakira e Cabello se cumprimentaram como velhas amigas e Camila se aproximou das crianças, com quem conversou por um momento.

A primeira vez que elas foram vistas juntas foi durante a última semana de moda em Paris, onde compareceram juntas a vários shows depois de desfilarem na passarela de Viktor & Rolf, e tudo indica que sua amizade continua a se fortalecer.

As famosas que acabaram com o estereótipo do "corpo perfeito" Instagram: @camila_cabello e @shakira

Mas Camila não foi a única celebridade que compartilhou a presença de Shakira, pois sua colega colombiana Paola Jara também compareceu à cerimônia e até tiraram uma foto juntas.

Isso levou os cibernautas a dizerem que Paola Jara literalmente teve o melhor dia da sua vida, enquanto alguns zombam de Shakira por tirar fotos com a ex Fifth Harmony.

Shakira é alvo de zombarias por tirar fotos e interagir com Camila Cabello

Camila Cabello não é muito querida nas redes sociais e isso ficou mais que evidente com os comentários que Shakira recebeu graças a ela.

“É esta Camila Cabello a filha mais velha de Shakira?”, “Shakira e uma fã”, “Inacreditável como Shakira novamente posta uma foto com Camila Cabello e aquela menina... Minha menina sempre tão nobre e humilde” ou “Por que Shakira se mete com essa racista?”, foram alguns dos ataques enviados.