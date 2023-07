Rompimento entre Larissa Manoela e sua mãe tem motivo revelado

Os motivos que levaram a atriz e empresária Larissa Manoela a cortar relações com sua mãe, Silvana Taques, podem estar prestes a serem revelados. De acordo com uma fonte que enviou informações ao jornalista Léo Dias, uma ação de Silvana teria motivado a reação da filha.

Conforme publicado pelo TV Foco, as animosidades entre mãe e filha podem ter se agravado depois que Silvana vendeu uma mansão de Larissa Manoela, localizada nos Estados Unidos. O imóvel, que ficava no condomínio de luxo, Champions Gate, teria sido comercializado por uma quantia milionária no ano de 2022.

Segundo o jornalista, a venda da casa teria rendido aproximadamente 1,1 milhão de dólares, e todo o processo foi realizado sem o consentimento e conhecimento de Larissa Manoela, causando uma confusão ainda maior.

Apesar de ser um dos motivos mais relevantes para o rompimento, esse pode não ter sido o único fator que desencadeou o racha entre a família, já que algumas pessoas apontam o relacionamento da atriz com o noivo, André Luiz Frambach, como outro ponto de atrito com seus pais.

Polêmica recente

Uma entrevista recente de Larissa Manoela para o Fofocalizando, levantou novamente a polêmica envolvendo o relacionamento da atriz com sua família.

Na ocasião, Larissa fez questão de ressaltar que está focada em outras questões no momento, o que gerou uma série de críticas por parte do programa.

No entanto, seguidores e fãs da atriz fizeram questão de defender sua postura enquanto criticaram os entrevistadores.

“Deixem a garota! Vocês não vivem 24 horas com ela e a família, não tem motivos para querer ficar se metendo. Não sabem nem de 10% do que realmente aconteceu. Eu hein, cuidem da vida de vocês. Vão viver”, declarou uma seguidora da atriz.

