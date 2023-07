‘Periquita Pistola’: mascote não-oficial da seleção brasileira conquista a internet no primeiro jogo do Brasil Imagem: reprodução Twitter

Como em todas as Copas do Mundo, o que não falta é meme para todos os lados. E quando eles aparecem com a vitória do Brasil, tudo fica com um gostinho mais engraçado, não é o mesmo?

Quem brilhou na internet nesta segunda-feira (24), além da seleção brasileira com a vitória na estreia da Copa do Mundo feminina por 4 a 0 sob o Panamá, foi ‘Periquita Pistola’, ou melhor, Canarinha Guerreira, mascote não-oficial criada por um grupo de amigos para levar motivação ao Brasil.

Na Austrália, um das sedes da Copa do Mundo de 2023, a mascote já fez a festa e já caiu na graça das jogadoras brasileiras, que assinaram sua camisa. E claro, não podia faltar o encontro com o Canarinho Pistola, velho conhecido dos torcedores e jogadores que também está representando oficialmente a torcida com a seleção feminina.

Periquita Pistola é a nova queridinha da internet

Nas redes sociais, muitos comentaram o visual da Periquita, que chama a atenção principalmente pela sobrancelha avantajada.

“NÃO TEMAM! A PERIQUITA PISTOLA CUIDARÁ DE QUALQUER PROBLEMA” foi um dos tuítes mais curtidos.

“Tô incrédulo que a mascote da seleção brasileira feminina é uma Periquita Pistola com micropigmentação na sobrancelha”, disse outra pessoa.

Outra pessoa ainda brincou com o fato de Elon Musk, novo dono do Twitter, ter aposentado o passarinho azul, logo da rede social desde a sua criação, e ter substituído por um ‘X’.

“Periquita Pistola fez mais uma vítima”.

Uma outra usuária ainda deu um jeito de arrumar uma treta entre a Periquita Pistola e o Canarinho Pistola.

“a periquita pistola com micropigmentação na sobrancelha e fox eyes [olhos de raposa] deixa o canarinho pistola no chão”.

