Hoje (24) aconteceu o primeiro jogo da Seleção Brasileiira na Copa do Mundo Feminina, que enfrentou o Panamá, ganhando por 4x0.

Com isso, desde cedo famosos entraram no clima. Paolla Oliveira, Larissa Manoela e mais enviaram mensagens.

Paolla Oliveira, Larissa Manoela e outras celebridades vibram com vitória da Seleção feminina do Brasil na Copa do Mundo

Paolla Oliveira: “Levanta, Brasil! Hoje é dia de torcer por nossa @selecaofemininadefutebol. Verde e amarelo, cheia de orgulho, tanto quanto já conhecemos. Não é sobre ganhar ou perder, é sobre a conquista de estar lá, de todas as histórias de mulheres que fazem parte da seleção e que representam também a nossa batalha por cada espaço onde a gente deseja estar. Vamos com tudo”.

Larissa Manoela: “Vamos, Brasil. Todas as energias positivas pras nossas meninas na Copa do Mundo”.

Zeca Pagodinho: “Meninas do Brasil, chegou a hora! O primeiro jogo da nossa seleção na Copa do Mundo Feminina é hoje e a torcida é grande! Estamos com vocês!”

Richarlison: “Onde vocês estiverem, eu vou junto! Bora, meninas! Chegou o grande dia”.

