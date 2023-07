Os melhores filmes feministas para você ver se gostou do filme da Barbie

Para muitos, a abordagem feminista da película ‘Barbie’ foi uma surpresa, embora para outros fosse algo que se previa desde o lançamento do primeiro trailer.

Então, se você ficou com vontade de ver mais filmes feministas depois de ter apreciar “Barbie” no cinema, estas são as melhores opções para ver mulheres fortes como as protagonistas da história.

Jogos Vorazes (2012)

Jennifer Lawrence protagonizou os quatro filmes desta interessante saga de ação, onde interpretou a corajosa Katniss Everdeen, que armada com um arco e uma flecha conseguiu destruir um império opressor.

Além disso, ela demonstrou iconicamente que as mulheres podem protagonizar filmes de ficção-científica e ação, e que o público pagará sim para vê-las.

Erin Brockovich (2000)

Esta fita protagonizada por Julia Roberts, e pelo qual chegou a ganhar um Oscar, nos conta a história de uma mulher que conseguiu fazer justiça e dar a pena merecida a uma corporação que estava prejudicando toda uma pequena comunidade.

Mad Max: Estrada da Fúria (2015)

Nesta emocionante ação de George Miller, vemos Charlize Theron como uma guerreira mulher em um mundo distópico lutando para encontrar um futuro melhor para ela e um grupo de mulheres.

Ela tem incríveis cenas de luta, além de dirigir e consertar um grande caminhão, e embora no final ela receba a ajuda de um homem, a verdade é que elas se mostram como um grupo de mulheres lutando contra um maligno patriarcado, que só as vê como um objeto sexual sem valor ou opinião.

O Silêncio dos Inocentes (1991)

Apesar de não parecer, o clássico sobre Hannibal Lecter também pode ser considerado uma obra feminista, pois Clarice Starling, interpretada por Jodie Foster, é quem acaba por resolver o intrigante caso.

A protagonista faz de tudo para poder ficar sozinha naquela sala escura com um temido assassino. Também reflete sua luta para alcançar o sucesso profissional, sendo uma mulher.