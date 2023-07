Georgina Rodríguez, parceira de CR7, compartilha álbum em família e desperta impressões na web

Com registros revelando uma família unida, Georgina Rodríguez, 29, compartilhou diversas fotos em suas redes sociais, ao lado dos filhos e do parceiro, o craque da seleção portuguesa Cristiano Ronaldo, de 38 anos. A famosa publicou um carrossel em seu Instagram, no último sábado (22), e arrancou elogios dos internautas.

“Amor, a maior força do universo”, escreveu a modelo em sua publicação. Já nos comentários, seus seguidores mais uma vez interagiram com a famosa, deixando mensagens de carinho em relação à família.

Confira os registros do carrossel:

“Os mais bonitos”, escreveu uma seguidora da famosa. “Mini Gio! Bella Esmeralda é igual a você!”, disse outro usuário da rede em relação a uma das crianças. “Boa família você tem. Muita felicidade, amor, alegrias e bênçãos. Ignore os invejosos! Que a boa vibração de quem os ama seja poderosa e maior!”

Já nesta segunda-feira (24), Georgina Rodríguez liberou ainda mais registros de suas crianças em outro carrossel, enquanto andam em um carrinho motorizado. A modelo agitou mais uma vez parte de seus 50 milhões de seguidores no Instagram.

Veja outros registros:

Georgina Rodríguez expõe rotina nas redes sociais

Em uma rotina de compartilhamentos nas redes sociais, Georgina Rodríguez segue surpreendendo seus milhões de fãs. A modelo, tem publicado conteúdos ao lado da família, seus passeios de barco, trabalhos e até mesmo exercícios físicos. Na última segunda-feira (17), a influencer iniciou a semana com um complicado de imagens em suas redes sociais.

Em mais um carrossel de fotos, a influenciadora digital surge em diversos momentos durante os passeios de barco em que realizou ao lado dos filhos e do parceiros, o craque da seleção portuguesa Cristiano Ronaldo. Ainda nos registros, Georgina também é flagrada fazendo exercícios físicos.

“Beleza argentina, nossa Georgina”, comentou uma seguidora na postagem da famosa. “Belíssima, plena e milionária. Quer mais o que na vida?”, disse outra. Diversos seguidores da modelo também deixaram emojis de coração nos comentários. Além de todo o momento de lazer, a famosa também tem compartilhado suas novas colaborações de trabalho por meio das redes.