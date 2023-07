Esse é o motivo de Marta jogar, novamente, sem patrocínio na chuteira

Pela segunda vez em Copas do Mundo, Marta entra em campo com uma chuteira sem patrocínio.

Na última copa, realizada em 2019, em que a jogadora se sagrou a maior artilheira da história, ela comemorou mostrando o calçado totalmente liso. Mas qual é o motivo? Tanto no mundial anterior como neste ano, Marta pede igualdade de gênero no esporte, sobretudo no futebol.

Na Copa do Mundo de 2023, realizada na Austrália e Nova Zelândia, o símbolo que aparece é o da igualdade, nas cores rosa e azul. A chuteira é da marca Go Equal, idealizada pela própria jogadora.

LEIA TAMBÉM: ‘Vou jogar com a Marta’: pai de Ary Borges relembra sonho da filha ao falar com Patricia Poeta

Segundo a UOL, a jogadora mostrou nos treinos que possui dois tipos de chuteira, uma branca e uma preta, que possuem tecnologia de primeira, tanto nas travas quanto nos colarinhos que envolvem o tornozelo.

Saiba qual foi o marco atingido por Ary Borges na estreia do Brasil na Copa do Mundo Feminina

Ary Borges é o momento! Na manhã desta segunda-feira, 24 de julho, tivemos o jogo de estreia do Brasil na Copa do Mundo Feminina de 2023. O jogo contra o Panamá foi muito emocionante e a seleção brasileira venceu por 4x0.

Esta será a última Copa do Mundo de Marta que com apenas 37 anos, já foi eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo. Não bastasse isso para termos um jogo fantástico, com a rainha entrando aos 28 minutos do segundo tempo, também tivemos um novo marco atingido na manhã de hoje.

Ary Borges é a quarta atleta a marcar um hat-trick em estreias do Brasil na Copa do Mundo Feminina. O primeiro gol a jogadora veio aos 18 minutos do primeiro tempo, com um gol de cabeça. Pouco tempo depois, aos 37 minutos, a meia-campista fez o segundo gol em uma jogada trabalhada com Tamires, que disparou pela esquerda e encontrou a jogadora na cara do gol. No segundo tempo, ela ainda completou o seu hat-trick aos 24 minutos.

Ary Borges scores Brazil’s first goal at the 2023 World Cup 🥺🇧🇷 pic.twitter.com/1pJdymLq8G — B/R Football (@brfootball) July 24, 2023

LEIA MAIS:

⋅ Andressa Urach abre a vida íntima e revela como era ex-marido na hora do sexo: “Essa é a verdade”

⋅ ‘É raro vê-la chorar’: revela Sasha sobre Xuxa durante participação no ‘Domingão do Huck’

⋅ Lucasfilm está sendo processada por usar uma mochila no filme em ‘Indiana Jones 5′