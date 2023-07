‘É raro vê-la chorar’: revela Sasha sobre Xuxa durante participação no ‘Domingão do Huck’

Xuxa e Sasha participaram do Domingão com Huck (Reprodução / Twitter @rainhaxuxa86)

Imagens inéditas do nascimento de Sasha Meneghel foram compartilhadas durante a participação de Xuxa no ‘Domingão com Huck’. Os registros, que são parte de um episódio do documentário “Xuxa - O Documentário”, foram exibidos com exclusividade durante o programa.

Conforme publicado pela CARAS, algumas imagens do documentário foram antecipadas por conta da participação de Xuxa e Sasha no ‘Domingão com Huck’.

Na época do nascimento de Sasha, filha da apresentadora com Luciano Szafir, imagens do parto foram exibidas durante o Jornal Nacional, mas alguns registros inéditos foram localizados pela equipe de produção do documentário e surpreenderam até mesmo Xuxa.

Nas imagens, é possível ver o momento em que a apresentadora está na sala de parto aguardando o nascimento da filha. Imagens do momento da anestesia e da primeira vez em que pegou Sasha no colo também foram compartilhadas.

Lágrimas e apreensão

Após a exibição das imagens, Xuxa revelou que os primeiros momentos após o nascimento foram de apreensão, já que a filha demorou para chorar e acabou levando mais tempo para ir para o colo.

Ao lado da mãe, Sasha comentou sobre o momento: “Foi emocionante ver a reação dela, o desespero naquele momento porque demorei para chorar. Ouvir dela o que ela sentiu ali. É raro vê-la chorar, então foi um momento muito bonito”.

Para Xuxa, a chegada da filha foi um momento de mudanças e amadurecimento.

“Sempre achei que estava tudo bem com o jeito que eu levava a minha vida. Quando virei mãe, comecei a ver o mundo de outra maneira. Eu queria que ela tivesse orgulho de mim, não queria que ela visse a mãe sendo guiada pelos outros”.

“Quando você vira mãe, vê que não dá mais para permitir isso”, revela a eterna rainha dos baixinhos.

Leia também: Com 18 anos, sobrinha de Xuxa, Nikki Meneghel aparece deslumbrante e arranca elogios; confira