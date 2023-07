‘Do alto da minha vassoura’, ironiza Marlene Mattos após ser chamada de ‘bruxa’ por Xuxa no Domingão do Huck

Domingão do Huck (Reprodução/TV Globo)

Neste domingo, a apresentadora Xuxa Meneghel apareceu no programa Domingão do Huck, na TV Globo, onde voltou a falar sobre seu reencontro com a diretora e produtora Marlene Mattos. “A Marlene estava bem fadinha, não estava a bruxa que era”, comentou.

Ironizando os comentários da ex-rainha dos baixinhos, Marlene mandou um recado para todos que assistiam ao programa. “É domingo! E do alto da minha vassoura, aprecio estrelas...”, disse. Na legenda, ela escreveu: “Domingo de paz”.

O comentário de Marlene repercutiu entre seus seguidores: “Em um mundo de bruxas e barbies...eu prefiro as bruxas”, disse um seguidor. “Marlene, você foi a luz que fez a estrela da Xuxa brilhar e infelizmente ela não quer reconhecer o seu talento”., disse outro. “Eu acho q a outra lá pensa q está em um conto de fadas e ela é uma princesa indefesa”, afirmou um terceiro internauta na conta do Instagram da diretora.

O QUE XUXA DISSE NO PROGRAMA?

Xuxa e sua filha Sasha estiveram no programa do Luciano Huck e falaram sobre o reencontro com a ex-empresária Marlene Mattos, o qual a apresentadora classificou como “decepcionante”.

Xuxa disse esperava por um pedido de desculpas de Marlene, mas não foi o que aconteceu, “Eu queria deixar claro uma coisa, as pessoas mudam. Eu mudei muito desde o início. Se tiver uma pessoa hoje que me fale o que ela falava, eu não ia aceitar, eu não vou aceitar. Só que eu vi uma pessoa que não mudou”, disse.

Ela disse ainda que o Pedro Bial já sabia que a Marlene não pediria desculpas. “Ela, inclusive, falou para o Pedro [Bial] que não ia para pedir desculpas, mas eu queria que, de alguma maneira, ela falasse. Talvez com o olhar, de alguma maneira. Ou dizer ‘eu mudei’”.