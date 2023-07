‘Barbie’ bate recorde de maior fim de semana de estreia em um filme dirigido por mulher

O filme Barbie, de Greta Gerwig, chegou aos cinemas na última semana e fez jus ao hype. O longa quebrou um recorde importante, tornando-se o fim de semana de abertura de maior bilheteria de um filme dirigido por mulheres. De acordo com a Variety, o filme cheio de rosa arrecadou 155 milhões de dólares (cerca de 735 milhões de reais) em seu primeiro fim de semana.

Esses impressionantes 155 milhões de dólares permitiram que a Barbie passasse pelo recordista anterior, Capitã Marvel ($ 153 milhões), que foi co-dirigido por Anna Boden e Ryan Fleck. No que diz respeito aos filmes dirigidos exclusivamente por mulheres, a Mulher Maravilha já havia detido esse título, depois de ganhar US $ 103 milhões no fim de semana de estreia. Mas, como você pode ver, a Barbie superou esses dois recordes.

As conquistas não param por aí. Gerwig também ganhou o maior fim de semana de estreia de qualquer filme de 2023, superando Super Mario Bros. O Filme (US $ 146 milhões).

Antes do lançamento de Barbie, os fãs do filme já haviam criado um meme com o fato de que o colorido filme da boneca estava sendo lançado no mesmo fim de semana do drama histórico de Christopher Nolan, Oppenheimer. O evento de lançamento foi rapidamente considerado “Barbenheimer”.

Com esse hype coletivo, Barbie e Oppenheimer conseguiram o quarto maior fim de semana de todos os tempos (e o maior fim de semana de bilheteria desde a pandemia de covid-19).

Até agora, o filme do Mario Bros. ocupa o lugar de filme de maior bilheteria de 2023, com pouco mais de US $ 574 milhões, de acordo com o site Box Office Mojo.

