“Bagulho não é bagunçado, não”: Mc Daniel desabafa após show terminar em confusão em Pelotas

O rapper Mc Daniel suou suas redes sociais neste domingo para fazer um desabafo depois que uma briga durante seu show e deixou duas pessoas feridas, uma delas um membro da equipe do artista. “Tacaram a garrafa na cara do Kew, quebraram o pé do bebezão”, disse.

A confusão começou quando Daniel foi defender uma jovem que estava apanhando e outras duas pessoas que acabavam de ser furtadas durante o show. “Eu tava fazendo o show e vi um moleque agredindo a mina, muito. Mandei parar e falei pro Paulão tirar o moleque do show”, disse.

Segundo ele, nesse momento um grupo de cerca de 20 pessoas se juntaram e foram para cima do segurança. Nesse momento, um deles joga uma garrafa que acerta o pé de um dos integrantes do grupo, o Kew. Nós só quis (sic) apartar mesmo, defender nossos fãs”, disse MC Daniel.

Em um vídeo postado em suas redes e depois apagado, ele desabafa e diz que a agressão não ia ficar por isso mesmo. “Ô bando de Pelotas, olha o que vocês fizeram com o Kew, quebraram o pé do bebezão, fica firmão, meus parceiros. O bagulho não é bagunçado, não. Eu conheço todo mundo e tá tudo gravado. O que é de vocês tá guardado, fechou? Fique em paz! Vocês zoaram o show pesado, tinha uma pá de criança, de mulher, tá bom? Vocês agrediram a mulher, nós fomos trocar uma ideia com vocês da hora. O moleque tá zoado, o outro quebrou o pé, mas não vai ficar assim. O que é de vocês está guardado, tá com o rostinho de todo mundo aqui, falou meus parceiros? Fiquem em paz”, disse. Assista ao vídeo:

🚨GRAVE: Equipe de Mc Daniel é agredida durante show em Pelotas/RS: pic.twitter.com/FDgDnMYLZy — ALFINETEITEEN (@alfineteiteen) July 24, 2023

Mais tarde, quando estava mais calmo, o rapper apagou o vídeo e gravou outro dizendo que seus companheiros foram atendidos no hospital e estão bem e pediu desculpas pelo desabafo. “Quero dizer que não é todo mundo de Pelotas porque eu fui muito bem recebido aqui. Estou me referindo aos manos lá, que bateram na minha, roubaram o celular, compraram uma briga nada a ver, agrediram o João sozinho, sem querer quebraram o pé do bebezão, quebraram uma garrafa no Kew, está em observação no hospital e vai ficar bem”.

E se desculpou com os seguidores: “Desculpa qualquer palavra, mas espero que entendam, eu sou humano e gosto de mostrar as duas faces minhas, quando eu fico bravo, como eu sou pessoalmente, quando fico triste, como fico feliz”.