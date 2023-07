Andressa Urach abre a vida íntima e revela como era ex-marido na hora do sexo: “Essa é a verdade”

Conhecida por diversas polêmicas que marcaram sua carreira envolvendo questões como casamento, separação, transtornos mentais e até mesmo a guarda do filho, a ex-miss bumbum Andressa Urach utilizou sua conta do Instagram ontem (23) para interagir com seus seguidores através de uma caixinha de uma perguntas.

Dentre os vários questionamentos, muitos deles em que os internautas perguntavam sobre os fetiches de Urach e sua vida na plataforma de conteúdo adulto Privacy, a influenciadora digital respondeu uma dúvida sobre como era o ex-esposo na hora H.

De forma direta, o seguidor anônimo escreveu: “Como era o Thiago no sexo?”. Veja após o destaque a resposta dada por Andressa.

Inclua estes conteúdos em sua lista de leitura:

Alertamos que pode se tratar de um conteúdo sensível!!!

“Eu me apaixonei porque ele me comeu muito gostoso, inclusive, me fez gozar várias vezes. Foi por isso que me apaixonei e por isso que a gente casou, por isso que ele casou comigo. Mas, a gente só não está junto porque ele não gosta de put****, porque se ele gostasse estaríamos juntos, fazendo put**** juntos. Essa é a verdade”, relatou.

Assista abaixo ao vídeo reproduzido nas redes sociais e que mostra os comentários de Andressa Urach. (Caso não consiga visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o link).

🚨FAMOSOS: Andressa Urach diz que se apaixonou pelo Thiago, seu ex-marido, porque ele comeu ela muito gostoso:



“Ele me fez gozar várias vezes, por isso a gente casou. A gente só não tá junto porque ele não gosta de putaria”. pic.twitter.com/JCoYqgC1K7 — CHOQUEI (@choquei) July 24, 2023

+ Siga lendo mais conteúdos de nosso portal: