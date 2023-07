‘Barbie’: todas as pistas presentes no filme que mostram que haverá um ‘Barbie 2′

Reprodução Ryan Gosling e Margot Robbie no caminho para o 'mundo real', em cena do filme Barbie (Divulgação)

Antes mesmo do lançamento do filme Barbie, de Greta Gerwig, vimos a invasão do universo rosa invadindo não só as redes sociais, mas também lojas de roupas e até mesmo metrôs - como no caso de São Paulo. Ou seja: já podemos chamar de Barbie-mania o que esse filme gerou. Os fãs estavam obcecados com o filme muito antes mesmo de ser lançado, mas agora que a Barbie chegou, uma coisa está clara: é um filme incrível do início ao fim.

Mas, à medida que continuamos cercados de novidades sobre a Barbie e as críticas maravilhosas continuam chegando, é difícil não se perguntar: haverá uma Barbie 2? Inclusive o termo já invadiu as trends do Twitter mais de uma vez.

Apesar de não termos nada confirmado ainda, e a roteirista e diretora Greta Gerwig ter dito apenas que seria “emocionante” fazer mais filmes da Barbie, alguns momentos em aberto no filme sugerem que, eventualmente, poderíamos ter uma sequência. Confira abaixo.

The marketing department seeing Barbie 2 trending already pic.twitter.com/PjauTeIzwv — Pizza Dad (@Pizza__Dad) July 23, 2023

Pistas presentes no filme de Greta Gerwig que mostram que haverá um ‘Barbie 2′

A Barbie tem um mundo totalmente novo para explorar

Quando o filme termina, vemos que a Barbie Estereotipada, interpretada por Margot Robbie, decidiu se tornar humana e deixar a Barbieland para atravessar o mundo humano. Na memorável e cômica cena final, a personagem se aproxima de uma recepcionista e diz: “Estou aqui para minha consulta com o ginecologista”.

Com esta cena final, entendemos que a Barbie estará navegando em um mundo totalmente novo, o que provavelmente levará a novas travessuras cômicas. Soa como um bom primeiro passo para uma boa sequência, certo?

Ken ainda precisa encontrar o amor

Ken também é assim? 🙋🏼‍♀️#BarbieFilme HOJE, SOMENTE nos cinemas 💖

🎟️ Compre o seu ingresso: https://t.co/PjbFGQmsBk 🎟️ pic.twitter.com/TJosQqRuyj — Warner Bros. Pictures Brasil (@wbpictures_br) July 23, 2023

Outra trama que poderia conduzir Barbie 2 seria a jornada de Ken enquanto ele tenta se tornar uma “pessoa autônoma”, como Barbie sugeriu.

Durante o longa, Ken, interpretado por Ryan Gosling, luta pelo amor de Barbie e, quando não é correspondido, ele tenta encontrar um significado tornando-se o governante da Barbielândia - ou Kenlândia. E enquanto ele eventualmente corrige seus erros, Ken ainda nunca descobre quem ele é e o que ele quer. Sem mencionar que, como romântico, Ken nunca encontra seu par perfeito, já que a Barbie de Margot Robbie não corresponde o amor do boneco.

Sasha está pronta para ocupar o centro do filme

Em Barbie, vemos a funcionária da Mattel, Gloria, interpretada por America Ferrera, tentando navegar em seu relacionamento com sua filha, Sasha (Ariana Greenblatt). As duas começam a se entender melhor e terminam o filme em boas condições, mas não conseguimos passar tempo suficiente com a obstinada Sasha.

🚨 Pega sua roupa rosa e me encontra no cinema agora! 🚨#BarbieFilme HOJE, SOMENTE nos cinemas 💖

Ingressos no site: https://t.co/2NWv1AqDw2 🎟️ pic.twitter.com/jZ9EHaqKbQ — Warner Bros. Pictures Brasil (@wbpictures_br) July 20, 2023

Apesar de não termos muitos detalhes sobre a vida de Sasha, o que dá para saber é que a jovem cresceu em uma geração que se sentia em conflito com as Barbies. Não seria uma ótima história ver Sasha desenvolver uma amizade com a Barbie estereotipada no mundo real?

Não importa necessariamente como seguirá, mas temos a certeza de que o universo da Barbie é tão expansivo e apresenta tantos personagens diferentes que oferece muito material para outro filme.

Leia também: