Sidney Magal retoma agenda de shows após se recuperar de um AVC

O cantor Sidney Magal, de 73 anos, volta aos palcos depois de passar mal durante uma apresentação no interior de São Paulo. Enquanto se apresentava, o cantor teve um “pequeno sangramento no cérebro” devido a uma crise de hipertensão arterial.

A apresentação que será realizada pelo cantor neste sábado, 22 de julho, marca o retorno de Sidney Magal aos palcos. Com o espetáculo “Baile do Magal”, ele se apresentará em Belo Horizonte.

A expectativa é para uma apresentação com um repertório repleto dos maiores sucessos do cantor.

Em entrevista ao G1, ele falou sobre a escolha de Belo Horizonte como o palco de seu retorno.

“Antes de ser conhecido como Sidney Magal, com 17 anos de idade, vim cantar num espetáculo em BH. Foi emocionante porque naquela época, mesmo sem ser conhecido, o público demonstrou o carinho que tinha pelo meu trabalho nos palcos. Então voltar é sempre um prazer.

O show está marcado para começar às 21h30 deste sábado, no Grande Teatro do Minascentro.

AVC e crise de hipertensão

O cantor Sidney Magal passou mal durante uma apresentação na cidade de São José dos Campos, interior de São Paulo.

Na ocasião, Magal teve uma crise de hipertensão arterial enquanto se apresentava e precisou deixar o palco para receber atendimento médico. No dia seguinte ele foi internado no hospital HCor, zona sul da capital paulista.

Conforme um boletim médico divulgado na época, a equipe responsável pelos cuidados do cantor informou que ele foi diagnosticado com um pequeno sangramento agudo no cérebro, que poderia estar relacionado ao aumento da pressão arterial.

O episódio foi tratado e o cantor não ficou com sequelas, apresentando boa evolução clínica.

