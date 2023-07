Sem programação? 5 séries e filmes para assistir neste fim de semana; além de Barbie

Com serviços de streaming intermináveis, filmes de grande sucesso chegando aos cinemas a cada semana e um fluxo constante de novas séries que nos dizem que devemos assistir, pode ser bem difícil tentar acompanhar. Claro, mantemos nossos olhos em listas como os títulos mais assistidos da Netflix, mas os grandes sucessos nem sempre valem a pena assistir. Então, como você analisa tudo isso?

Fique tranquilo que você não precisará rolar mais a tela entre seus streamings. Facilitamos um pouco o seu trabalho ao indicar quais valem neste final de semana com essas seleções do Max, Apple TV+, Prime Video e muito mais.

Do tão aguardado lançamento da Barbie à nova minissérie repleta de estrelas Círculo Fechado, aqui está o que assistir neste fim de semana.

6 séries e filmes para assistir neste fim de semana

Barbie | Cinemas

Hora de visitar a Barbielândia! Margot Robbie estrela como a boneca icônica, que foge de seu universo cor-de-rosa de bonecas e se aventura no mundo humano para encontrar a verdadeira felicidade. O elenco repleto de estrelas inclui Ryan Gosling, America Ferrera, Simu Liu, Kate McKinnon e Issa Rae.

Oppenheimer | Cinemas

Este emocionante filme biográfico segue a vida de J. Robert Oppenheimer, o lendário físico teórico que liderou a criação das primeiras bombas atômicas. O filme também examina sua vida pessoal e afiliações com o partido comunista, abordando tópicos atuais como o papel dos cientistas na sociedade e o significado do patriotismo.

Doces Magnólias | Netflix

O trio favorito de garotas da Carolina do Sul está finalmente de volta, desta vez com novos romances e alguns novos desafios. A terceira temporada, que estreou na Netflix esta semana, começa de onde a segunda temporada parou, com as melhores amigas de infância Maddie, Dana e Helen continuando a ajudar umas às outras na vida adulta, na paternidade e em suas carreiras.

Círculo Fechado | Max

Com um elenco repleto de estrelas (Claire Danes, Timothy Olyphant, Dennis Quaid, Jharrel Jerome, Jim Gaffigan) e o reverenciado diretor Steven Soderbergh no comando, a nova minissérie da Max, Círculo Fechado, estava gerando buzz muito antes mesmo de haver um trailer. Agora, os dois primeiros episódios do drama foram lançados e mostram uma equipe de investigadores tentando entender um sequestro fracassado e as muitas pessoas que estão secretamente ligadas a ele.

O Verão que Mudou Minha Vida | Prime Video

Baseado na série de livros best-sellers de Jenny Han, este drama romântico sobre amadurecimento segue Isabel “Belly” Conklin quando ela retorna à cidade litorânea onde sua família frequenta todos os verões desde que ela era criança. No entanto, agora que está mais velha, ela começa a olhar para seus dois melhores amigos de infância de uma maneira totalmente diferente. E nem é preciso dizer que as faíscas voam e o drama se segue.

Depois da Festa | Apple TV+

A detetive Danner ainda não terminou de resolver os casos. Na segunda temporada da série antológica de mistérios de assassinato, a ex-investigadora da polícia de Los Angeles é colocada no caso quando um noivo recém-casado é encontrado morto um dia após seu casamento. Sua esposa teve algo a ver com isso? Só o tempo (e uma temporada cômica de novos episódios) dirá.

Leia também: