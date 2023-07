‘Se consolando’: mãe de Marília Mendonça posta foto emocionante ao lado do neto

Uma imagem emocionante foi publicada pela mãe da cantora Marília Mendonça. Em suas redes sociais, Dona Ruth compartilhou um momento de ternura com o neto, Léo, filho da cantora morta em um acidente aéreo no ano de 2021.

No registro, Dona Ruth surge abraçada com o neto em seu colo, e na legenda ela explica: “A gente se consolando e a saudade aumentando. Amor do amor da minha vida”.

Em outro momento tocante, a avó revelou que o neto costuma chamá-la de mãe em alguns momentos. A declaração foi feita durante uma entrevista com Léo Dias, no programa Fofocalizando, do SBT.

Na ocasião, ela teve a oportunidade de contar sobre a atitude do neto e explicou como faz para lidar com essa situação.

“Sente falta”

Em declaração, Dona Ruth conta: “Às vezes ele me chama de vó, sabe? E eu sou a avó, mas em algumas outras vezes ele tem a necessidade de me chamar de mãe”.

“Levei ele na escola e ele desceu e falou: ‘Vó, vamos comigo até lá na sala’. E aí, quando chegou na sala, ele olhou para os amiguinhos e falou: ‘Tchau, mamãe’. É nessa hora que ele quer mostrar que ele também tem uma mamãe. Isso dói muito, sabe?”.

“Eu disse a ele: ‘Tchau, meu filho. Quando você quiser, me fala que a mamãe te busca’. Eu dou corda para ele, assim ele sabe que eu sou a avó, mas que faço o papel de mãe. Às vezes ele tem essa necessidade”, explica.

Léo é filho de Marília Mendonça e Murilo Huff, e tinha apenas 1 ano de idade quando a Marília perdeu a vida em um acidente aéreo no ano de 2021, na região de Minas Gerais.

