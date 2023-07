Reprise de Mulheres de Areia: Mentira de Raquel pode acabar com o casamento

Nos próximos capítulos da reprise de Mulheres de Areia, exibido no Edição Especial, Raquel (Gloria Pires) terá que enfrentar a fúria de sua sogra, que vai descobrir que a vilã inventou uma mentira sobre sua família.

Em cenas futuras, a irmã de Ruth (Glória Pires) afirma que Floriano (Sebastião Vasconcelos) se recusou a acompanhá-la à igreja durante a cerimônia de casamento com Marcos (Guilherme Fontes), mas a história será descoberta por Arlete (Thaís de Campos), que resolve dizer tudo para Clarita (Susana Vieira).

Antes do casamento, Raquel provoca Ruth na reprise de Mulheres de Areia (Reprodução/Globo)

Sem pensar muito, a amiga conta para a mãe do protagonista da reprise de Mulheres de Areia que o pai da vilã “não sabia de nada”, deixando a esposa de Virgílio (Raul Cortez) curiosa: “Como assim não sabia de nada? A Raquel me disse que ele não queria, que ele ia ficar constrangido, envergonhado, sei lá”, rebate a mãe de Malu (Vivianne Pasmanter), sem sequer saber que a megera tem vergonha do pai.

Em seguida, ela descobre todo o problema envolvendo a família da megera, que se casa por interesse: “Não. Ele queria vir aqui brigar com ela. A Ruth (Gloria Pires) é que não deixou”, justifica a amiga de Clarita, que fica em choque com a crueldade da notícia. ”Meu Deus! Você está me dizendo que a Raquel não quis entrar na igreja junto com o pai, é isso?”.

Na reprise de Mulheres de Areia, Virgílio dá presente de grego para manter Raquel dentro de sua casa (Reprodução/Globo)

Ainda na reprise da novela Mulheres de Areia, Arlete vai confirmar a informação, mas deixa claro que não quer julgá-la. Em um primeiro momento, Clarita diz que entende e que não vai se envolver na história familiar, mas, momentos depois, ela vai atrás da futura nora para tirar satisfações com ela e tentar entender o motivo de a mesma ter feito esse tipo de coisa com Floriano.

